"El mismo proceso de la COP está diseñado para fracasar, porque exige consenso para todas las decisiones. Eso es como pedirles a los asesinos en serie que, por favor, garanticen nuestra seguridad. Esto no va a llevar a ningún buen sitio", aseveró a EFE el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, cuyo país ha amenazado con vetar cualquier acuerdo si no se frena la producción de hidrocarburos.

Navarro apunta a la responsabilidad de los países petroleros, a los que considera responsables de obstruir los acuerdos ya pactados en otras COP y de frenar nuevos compromisos para evitar el calentamiento global mucho más allá de los 1,5 grados respecto a la época preindustrial.

Este tipo de crítica tan abierta por parte de responsables de alto nivel, que hace años hubiese sido más contenida, ha tenido un importante eco en Antalya, donde los negociadores de casi 200 países buscan un acuerdo que, de llegar, probablemente se cierre fuera del plazo oficial de este viernes, durante el fin de semana.

Con pacto o sin él, las voces que reclaman una reformulación proceden de diferentes regiones, como la latinoamericana y los Estados insulares del Pacífico, que buscan una reducción de las emisiones para evitar que el nivel del mar siga aumentando y termine engulliendo sus territorios.

¿Cumbres climáticas bienales o con menos participantes? ¿Sustituir el modelo de decisión por consenso -en el que un solo veto puede echar al traste cualquier acuerdo- por uno de mayorías? Las ideas circulan con la misma intensidad que las críticas.

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Otro país latinoamericano, Guatemala, no lo tiene claro. "En lo personal, he estado asistiendo a (las) COP desde hace unos 15 años y veo muy lentos los avances. Como país, nosotros creo que ganamos más con negociaciones bilaterales que multilaterales, así que es posible que sea tiempo para empezar a pensar en otras opciones de trabajo", expuso en declaraciones a EFE el ministro de Ambiente y Recursos Naturales guatemalteco, Edwin Castellanos.

Para algunas organizaciones de la sociedad civil consultadas por EFE las COP dan señales de agotamiento, sobre todo por el cuestionamiento del multilateralismo, pero estas cumbres siguen como un foro válido, a pesar de sus limitaciones.

"Se necesitan reformas en la gobernanza internacional, particularmente en los mecanismos de consenso, que muchas veces permiten que unos pocos países bloqueen la voluntad de avanzar de otros. Pero este sigue siendo un espacio fundamental de diálogo y cooperación global para abordar una crisis que ningún país puede resolver por sí solo", señaló Karla Maass, de la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas.

De la parte legislativa, la diputada mexicana Laura Ballesteros, presente en Antalya con la delegación de su país, estimó que "el formato de las COP está llegando a su fin".

"Países como Dinamarca, Portugal, España o pequeños Estados insulares del Pacífico quieren ir más rápido que otros. Además, sin la presencia de Estados Unidos se enrarece completamente la capacidad estructural para llevar el financiamiento del norte hacia el resto del mundo", opinó a EFE Ballesteros, miembro de la red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

La inquietud sobre el devenir de las COP se percibe también en la actual presidencia turco-australiana, una doble dirección inédita hasta ahora. El ministro australiano de Cambio Climático y Energía y presidente de las negociaciones, Chris Bowen, no pudo ocultar el jueves su malestar.

"Cada hogar del mundo que nos observa en Antalya se pregunta: ¿Puede seguir funcionando la ONU? ¿Puede seguir funcionando la COP? ¿Puede seguir funcionando el multilateralismo?", planteó. La respuesta, este fin de semana.