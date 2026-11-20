"Hemos cambiado de manera natural. Nunca hemos pretendido ser nada ni subirnos a ninguna ola. Nuestros principios siguen siendo los mismos, estas canciones nos siguen representando. Hemos olvidado un poco la motivación, pero estamos orgullosos de nuestros 'yoes' del pasado", destacan los hermanos.

El detonante principal para recuperar estas canciones ocurrió en verano, cuando, "en un zafarrancho de limpieza", la madre de los catalanes encontró este casete, les llamó antes de tirarlo y ellos enseguida reaccionaron. Llevaban "mucho tiempo" buscándolo.

"Esta es la maqueta madre", aseguran David y José Muñoz (Cornellá de Llobregat, Barcelona, 1976 y 1978), ya que contiene las canciones que escribieron "antes de ser Estopa".

En esa maqueta no solo estaban las cintas que componen este disco, sino también varias de las que se incluyeron en 'Estopa' (1999), 'Destrangis' (2001) e incluso '¿La Calle Es Tuya?' (2004).

Escucharse de nuevo fue "espeluznante" para David, quien tuvo la sensación de "abrir una cápsula del tiempo". Muchas canciones les sorprendieron por el tono "tremendista" de sus letras: "Era increíble que chavales de 16 años pensaran esas cosas, mi madre se asustaba, lo llevábamos todo al límite", cuentan.

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Estas letras conforman un disco "inclasificable" con un estilo que "no es pop, no es rock, no es folk, no es reggaeton", sino pura esencia Estopa.

"Desde márketing nos preguntan, '¿cómo os vendo?' No nos vendas, no nos catalogues. Que la gente lo escuche y ya está", insisten.

El sencillo de este disco, 'Bicho raro', jamás pensaba ver la luz. De ahí surgieron las frases que luego definirían otras canciones como 'Tragicomedia' y 'Vino tinto'.

"Esta es la canción que descuartizamos. Estaba muerta, le hemos puesto desfibriladores y le hemos dado vida", cuenta David Muñoz.

El desamor, el miedo al futuro y la desesperación atraviesan este disco, que cuenta con canciones que, a pesar de estar escritas hace treinta años, continúan vigentes.

En 'La cosa está mu mala' no vaticinaban nada en concreto, pero ahora sus letras les recuerdan a momentos presentes, como la incursión de la inteligencia artificial en la música.

De nostalgia también hablan a través del recuerdo de su abuela, fallecida con alzhéimer, con letras como "la única nostalgia es la de no acordarse de nada", y cierran el disco con 'El llanto de un poeta', que era la primera canción de la maqueta original.

"Acaba con la frase 'a mí la verdad me parece un sueño absurdo'. Con ella siento que estoy soñando de verdad y que de repente va a llegar mi madre y me va a decir 'David, despierta, que tienes que ir al cole'", comenta.

'La maketa' se escuchará en Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid en junio y julio de 2027. "Va a ser un experimento. Son canciones que fueron pensadas para tocar en casa o en un bar, canciones que escribimos cama con cama y que vamos a tocar en grandes estadios", cuenta el mayor de los hermanos.

Aún tras casi treinta años dedicándose a la música, los siempre modestos hermanos Muñoz se sienten "muy afortunados" y "conscientes de que no todo el mundo puede hacerlo".