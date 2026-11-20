"La degradación de nuestros institutos y universidades públicas es cada día mayor, mientras la enseñanza privada se lleva miles de millones de euros en subvenciones", señala el manifiesto del Sindicato de Estudiantes, organizador de la protesta en varias regiones de España.

La asociación estudiantil denuncia también las últimas cargas policiales contra los docentes movilizados en Madrid y contra trabajadores durante la huelga general del 13 de noviembre.

Estos alumnos, matriculados fundamentalmente en las enseñanzas medias, claman contra "la amenaza de la extrema derecha y su intención de acabar con las libertades democráticas", en alusión a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En Madrid se concentraron en la céntrica Puerta del Sol con cánticos como "la lucha es el único camino", "la (enseñanza) pública no se vende, se defiende", y está prevista una manifestación también hoy.

El portavoz estudiantil Carlos Ochoa pidió la movilización para la "defensa de un futuro digno para la juventud, para tener sanidad, vivienda y apoyar la educación pública".

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En Barcelona, unas 250 personas se manifestaron con lemas como "Estudiantes antifascistas" y "Queremos una educación pública de calidad. Menos guerras y más libros".

También hubo protestas en otra veintena de ciudades, como Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla y Bilbao, en algunos casos con la participación del Sindicato de Inquilinas, una asociación que reivindica viviendas dignas y asequibles para los trabajadores.

En toda Europa están convocados alumnos de España, Francia, Alemania, Italia, Suiza o Grecia con el lema 'Por la enseñanza pública, basta de represión, por nuestro futuro' y 'contra el fascismo, el militarismo y sus guerras'.