La elección se celebró en Montreal (Canadá), durante la 43 Asamblea extraordinaria de la OACI, convocada específicamente para completar la ampliación de su principal órgano de gobierno.

La incorporación de los cuatro países responde a la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, de una reforma del artículo 50 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, aprobada originalmente en 2016 para ampliar la representación de los Estados miembros.

La última elección ordinaria del Consejo tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando España fue reelegida junto con países como Argentina, Colombia y México.

El organismo, integrado por 193 Estados, es responsable de establecer las normas internacionales que regulan la seguridad, la navegación y el transporte aéreo.

Su Consejo supervisa el funcionamiento de la organización y adopta decisiones técnicas y políticas entre las reuniones de la Asamblea.

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Los 40 Estados miembros que integran ahora el Consejo permanecerán en sus puestos hasta las próximas elecciones, previstas para 2028.