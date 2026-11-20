La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) publicó en X un video de Eladia Vásquez, madre del sargento segundo Hevert David Glod Vásquez, que alerta de que la vida de su hijo "se apaga poco a poco" y "cada día su cuerpo es más débil", por lo que hace un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a verificar su estado de salud junto al de sus compañeros de protesta.

"No esperemos a que esto termine en una tragedia fatal", expresó la mujer, quien denunció que aún no ha habido respuesta por parte de las autoridades y que el pasado miércoles su hijo "fue sometido a una apertura de juicio" en la que lo acusaron de traición a la patria.

El CLIPP indicó a EFE que, de los 36 en huelga, en la cárcel de Ramo Verde, cercana a Caracas, 35 están detenidos por motivos políticos, entre ellos Glod Vásquez, y uno se sumó a la protesta para denunciar retardo en los procesos.

En X, la organización no gubernamental advirtió de que, tras onbce días de huelga, muchos de ellos "están descompensados y sus vidas corren peligro", por lo que solicitó atención médica especializada e inmediata, que sus casos sean considerados en las discusiones políticas y que ellos y el resto de los presos políticos sean liberados de manera plena.

El miércoles, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que hasta entonces 19 de esos militares ya presentaban "cuadros de descompensación física, lo que pone en grave riesgo su integridad y sus vidas".

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Esa organización también pidió al CICR brindar asistencia humanitaria y evaluar médicamente a los detenidos. Además, exigió esta semana tanto a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pronunciamiento sobre los hechos.

Hace una semana, Human Rights Watch (HRW) informó de que había recibido "reportes preocupantes" sobre la situación de los reclusos, por lo que exigió "verificar su salud y garantizar atención médica, agua, y visitas".

Asimismo, el sábado pasado, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado difundió en redes sociales una carta firmada por más de 150 militares presos en Ramo Verde en la que dicen vivir una "situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica", debido a "la inobservancia y violación sistemática" de sus "garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso".

En el documento, plantean la opción de conceder la libertad en el exilio a los militares detenidos por razones políticas, para lo que solicitan el apoyo de Noruega y "demás países".