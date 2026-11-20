Las obras se exhibirán en ocho espacios de Lima y del Callao, la portuaria provincia colindante con la capital peruana en dos etapas diferentes.

La primera parte del festival estará abierta al público desde hoy hasta el 3 de enero de 2027, y contará con la participación de los artistas peruanos Cristian Alarcón Ismodes, Felipe Esparza, Álvaro Icaza, Verónica Luyo y Aureliano Lecca, el ítalo-peruano Umberto Roncoroni y la brasileña Analivia Cordeiro.

La segunda etapa se realizará del 19 de enero al 7 de marzo de 2027, con obras de los peruanos Cristhian Ávila, Cristina Planas y Alan Poma; la ítalo-argentina Florencia S. M. Brück, el mexicano Isaac Kerlow y el colectivo colombiano Grupo de Investigación Hipertrópico, de la Universidad de Antioquia.

Una de las características principales del festival es cómo "muchos de los artistas se confrontan con las culturas tradicionales y con las culturas precolombinas" y "ver cómo estas pueden dialogar con las nuevas tecnologías", afirmó en declaraciones a EFE el curador de ambas exhibiciones, Umberto Roncoroni.

El festival "reúne por primera vez a artistas digitales latinoamericanos, porque todas las anteriores sí que había algunos, pero eran básicamente de Estados Unidos o de Europa, mientras este festival tiene como característica lo que latinoamérica contribuye al desarrollo de las artes digitales", apuntó.

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En la misma línea, durante la inauguración del festival, realizada en la noche del jueves, la presidenta del MAC, Meg Romaña, señaló que el evento "es una oportunidad para reconocer que Latinoamérica no es una espectadora de estas innovaciones tecnológicas", ya que los "artistas están trabajando activamente en ellas".

A las dos salas de exhibición del MAC, se le suman diversas galerías de Lima y Callao que acogerán distintas exposiciones de artistas peruanos como Rember Yahuarcani, Cristóbal García Belmont o María Abaddon, entre otros.

Durante la inauguración del festival se presentó 'Lychmar', una instalación lumínica de video 'mapping' (proyección de vídeos sobre grandes superficies como edificios) a cargo de Malaki, uno de los principales referentes en Perú de esta técnica.

La propuesta de Malaki integró láser y video en un 'mapping' para reconstruir el universo marino y la iconografía textil de la cultura ychma, uno de los pueblos prehispánicos que habitaron el valle de Lima antes de que fuese dominado por los incas.