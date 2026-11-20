La nueva planta, que empezará a operar en 2029, capturará unas 40.000 toneladas anuales de CO₂ biogénico directamente de los gases de combustión de una incineradora de residuos cercana y lo combinará con hidrógeno verde generado con electrolizadores alimentados con energía eólica.

Además, está previsto que la central suministre hasta 200 GWh de calor residual al año para alimentar la red de calefacción urbana de Tampere.

El e-metano renovable producido se transportará a través de la red europea de gas hasta Alemania, donde se utilizará principalmente para abastecer al transporte pesado por carretera.

Según la compañía, esta planta constituye "un ejemplo inmejorable de integración sectorial", al combinar la producción de e-metano renovable, la captura de carbono y la calefacción urbana en un sistema energético altamente integrado que maximiza la eficiencia en el uso de los recursos y genera valor en múltiples sectores.

Al mismo tiempo, contribuye a dos de las principales prioridades energéticas europeas: acelerar la descarbonización de los sectores en los que resulta difícil reducir las emisiones y reforzar la seguridad energética mediante el aumento del suministro de e-metano renovable producido en Europa, según la empresa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nos propusimos hacer realidad la producción de e-metano a escala industrial y hoy esa visión se ha convertido en un proyecto en fase de construcción", señaló en un comunicado la consejera delegada de Nordic Ren-Gas, Saara Kujala.

El proyecto está financiado con capital aportado por las compañías Allianz, Tesi, Japan Hydrogen Fund y Schroders Greencoat, así como con créditos de los bancos Société Générale, Standard Chartered y Nordea y la empresa estatal finlandesa de crédito Finnvera.

Además, recibió una subvención del Ministerio de Economía finlandés y un préstamo de 60 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), respaldado por el programa InvestEU.