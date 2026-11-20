El Ministerio Público informó que las intervenciones en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) buscan "recabar información y cumplir medidas judiciales autorizadas, en el marco de una investigación y conforme a ley".

La investigación se realiza contra 8 personas por la presunta comisión del delito de negociación incompatible de funcionarios de la SBS y Sucamec en favor de la empresa española Prosegur y la peruana Hermes.

En total se realizaron una veintena de allanamientos a inmuebles y oficinas, incluidas las sedes de las dos empresas privadas involucradas en este caso, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese sentido, las pesquisas han incluido la intervención de un equipo de 24 fiscales en 15 inmuebles, con apoyo de la Unidad de Servicios Especiales (USE), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y departamentos de investigación criminal de la Policía Nacional.

Medios locales informaron que los allanamientos están relacionados con la investigación de una presunta organización delictiva bautizada por la Policía como 'Los Herméticos del Caudal', por "favorecimiento irregular" en el mercado de transporte de valores.

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En las diligencias se ha comprendido a funcionarios, trabajadores públicos y representantes de empresas privadas, y entre los inmuebles intervenidos figuran dos edificios de la SBS, uno de Sucamec, cuatro locales de empresas de transporte de valores y ocho residencias particulares de los investigados.

Tras conocerse la información, el superintendente adjunto de regulación jurídica de la SBS, Carlos Cueva, aseguró que se ha otorgado toda la información requerida por la Fiscalía y que en la investigación se ha incluido a dos funcionarios de su institución, por lo que no afectará el normal funcionamiento del organismo.

"La institución no se paraliza. Hemos coordinado con la Fiscalía para que no se paralice ningún trabajo", remarcó antes de indicar que el proceso es reservado y por ese motivo no se puede ofrecer más información.