"He solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia tendrá que rendir cuentas", anunció Barrot en un mensaje publicado en la red social X, en el que condenó "con la mayor firmeza" los nuevos ataques rusos.

El jefe de la diplomacia francesa expresó la solidaridad de París con el pueblo ucraniano y con los Gobiernos de Austria y Países Bajos, cuyas representaciones diplomáticas resultaron "dañadas" por los bombardeos.

"Vladímir Putin se cree por encima de las normas. No lo está. No vamos a aflojar la presión", añadió Barrot, que calificó los ataques de "crímenes".

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de la muerte de tres trabajadores de la empresa municipal de abastecimiento de agua y saneamiento en uno de los ataques contra instalaciones de la compañía.

Los bombardeos dejaron también parte de la capital ucraniana sin suministro de agua corriente, debido a los daños ocasionados en el sistema energético.

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Las fuerzas rusas utilizaron misiles con ojivas de racimo en la ofensiva lanzada durante la madrugada contra infraestructuras energéticas y otros objetivos en distintas regiones del país, denunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario acusó además a Moscú de atacar repetidamente los mismos objetivos con intervalos de apenas 20 o 30 minutos para dificultar las labores de los equipos de emergencia y reparación, una táctica que, según afirmó, provocó víctimas entre los trabajadores que intervenían tras los primeros impactos.