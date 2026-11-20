En las noticias sobre los estudios de intención de voto, es cada vez más frecuente el uso de este extranjerismo: “Este sería el resultado de las elecciones generales del 29N según los trackings electorales”, “La primera entrega del tracking dibuja un nuevo reparto de escaños” o “Todos los partidos están pendientes de los trackings de la última semana”.

En demoscopia, se denomina “tracking” a un tipo específico de sondeo que parte de una muestra inicial con un número determinado de ciudadanos y que se actualiza, a veces a diario y en ocasiones eliminando cierto número de entrevistas y sustituyéndolas por otras nuevas, entre otras posibilidades. Este sistema permite seguir el estado de opinión sobre un determinado asunto sin necesidad de partir de una muestra completamente nueva cada vez.

Para aludir a este concepto es recomendable y más transparente “sondeo continuo”, que tiene ya uso en los medios de comunicación y que utiliza el adjetivo con el significado de ‘que se repite con frecuencia’, recogido en diccionarios como el “Diccionario del estudiante”. También es adecuada la forma “sondeo continuado” para expresar la idea de que la encuesta no se cierra, sino que se mantiene abierta durante el proceso. En algunos medios se emplea asimismo la expresión “encuesta de seguimiento”, que es otra alternativa válida.

Si, en todo caso, se desea utilizar el extranjerismo, lo apropiado es escribirlo en cursiva o entre comillas si no se dispone de ese tipo de letra.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Este sería el resultado de las elecciones generales del 29N según los sondeos continuos electorales”, “La primera entrega del sondeo continuado dibuja un nuevo reparto de escaños” y “Todos los partidos están pendientes de las encuestas de seguimiento de la última semana”.

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