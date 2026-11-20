"Si hablamos de resolver problemas (en las relaciones con Rusia), esto no se puede hacer sin diálogo. Por lo tanto, tenemos que superar el miedo ante esta comunicación", dijo este viernes en una entrevista con la cadena Imedi.

Añadió que Rusia es un país con el que Georgia acumula "muchos problemas graves". En ese sentido, las negociaciones con Moscú coinciden con los intereses de Georgia y su pueblo.

Las autoridades del país caucásico anunciaron este jueves la reanudación de los contactos directos con Rusia, con la que rompieron relaciones diplomáticas tras la guerra por el control de Osetia del Sur en 2008.

Tiflis informó el jueves de un encuentro entre el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, y el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Georgia, Guiorgui Zurabashvili, que tuvo lugar ese día en Minsk. Tras la reunión, las partes acordaron continuar los contactos para el futuro desarrollo de los lazos entre ambos países.

El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, anunció hace unos días la pronta reanudación de los contactos con Moscú, pero reiteró que Tiflis rechaza restablecer las relaciones diplomáticas con Rusia debido a la "ocupación y el reconocimiento de la independencia de dos regiones georgianas".

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A principios de octubre, el político aseguró que "una resolución pacífica del conflicto con Rusia, el desarrollo y el mantenimiento del nivel actual de las relaciones comerciales y económicas, así como un diálogo permanente sobre cuestiones humanitarias, se encuentran entre las principales prioridades de Georgia".

Georgia rompió con Rusia en 2008 tras una guerra de cinco días que acabó con la pérdida de control por Tiflis sobre la autonomía de Osetia del Sur y su posterior reconocimiento como países independientes tanto de Osetia como de Abjasia por parte de Moscú.