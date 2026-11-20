"El Ministerio de Infraestructuras y Trasnportes, tras una rigurosa verificación técnica de viabilidad, ha dado luz verde a la homologación provisional del sistema de conducción asistida Tesla Assisted Driving, adelantándose al proceso de reconocimiento comunitario, que actualmente se encuentra en fase de definición", explicó Salvini en la red social X.

El ministro calificó la decisión de "otro paso adelante hacia la innovación, la tecnología y la movilidad del futuro", aunque subrayó que la seguridad de los ciudadanos seguirá siendo la prioridad.

La compañía estadounidense celebró el anuncio con la difusión de un vídeo grabado en Roma en el que se muestra un vehículo Tesla circulando por distintos enclaves de la capital, entre ellos el Coliseo y varias calles del centro, mientras el conductor mantiene las manos separadas del volante.

Salvini ha presumido en varias ocasiones de su buena relación con el dueño de Tesla, el magnate Elon Musk, que también es muy próximo a la actual primera ministra, Giorgia Meloni.

Precisamente el representante de Musk en Italia, Andrea Stroppa, destacó a través de su cuenta de X que el país se convierte en el "primer gran país europeo" en autorizar el sistema y agradeció el respaldo institucional recibido.

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En su mensaje, Stroppa felicitó al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, por haber sido el primero en probar el sistema en la ciudad; a Salvini, por su "decisión con visión de futuro"; a Meloni, por su "apoyo a las nuevas tecnologías", y al partido opositor Azione, liderado por Carlo Calenda, por haber presentado "propuestas constructivas para que esto fuera posible".

La decisión llega poco más de una semana después de que Tesla consiguiera la aprobación de su sistema también en Finlandia, sumándose así a otros socios comunitarios como Países Bajos, Bélgica, Dinamarca o Lituania, entre otros, que ya habían dado luz verde nacional a esta tecnología.

No obstante, está previsto que la UE decida sobre la aprobación definitiva del sistema de Tesla durante este invierno, para lo que es necesario que el TCMV lo autorice en una votación por doble mayoría cualificada (al menos 15 de los 27 Estados miembros que sumen como mínimo el 65 % de la población total de la UE).