La operación -en la que han participado las autoridades de la República Checa, Letonia y Lituania- ha llevado al cierre en la región de Jmelnitski del centro-oeste de Ucrania de varios centros que funcionaban en apartamentos y desde los que los operadores de la red hacían las llamadas para estafar a sus víctimas, según explicó el fiscal general en funciones de Ucrania, Antón Kovalski, en un comunicado publicado en Facebook.

Otro de estos ‘call centers’ ha sido cerrado en la región vecina de Vínitsia.

Según explicó Kovalski, la red desarticulada está relacionada con el cartel de narcotraficantes ‘Khimprom’, liderado por el ciudadano ruso Yegor Burkin, alias ‘El Mexicano’ y con actividad tanto en Ucrania como en Rusia.

Estas acciones contra los ‘call centers’ -una industria clandestina que mueve grandes cantidades de dinero y da empleo a miles de personas en Ucrania- tienen lugar después de que la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) diera a conocer este otoño la llamada ‘operación Cartago’, en la que varios altos cargos del Estado ucraniano son investigados por haber ayudado a la red de estafas.

La propia NABU detuvo a principios de este mes bajo acusaciones de prestar servicios a esta organización delictiva a un general del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a uno de los dirigentes de mayor jerarquía de la Policía ucraniana.

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La agencia anticorrupción ucraniana ya registró en septiembre la oficina del entonces fiscal general, Ruslán Kravchenko, por las sospechas de que se estuviera ayudando al grupo criminal desde la institución.

Kravchenko huyó poco después del país y vive ahora en el extranjero.