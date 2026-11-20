La hasta ahora favorita, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, obtuvo 10 votos a favor, uno sin opinión y cuatro en contra, dos de ellos de miembros con derecho a veto, según indicó el portal especializado PassBlue.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el noveno sondeo de candidatos a suceder a António Guterres, cuyo mandato concluye el próximo 31 de diciembre.

Este se celebró, por segunda vez, con el conocido sistema de colores, en el que los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) emiten sus consideraciones en una papeleta de un tono diferente al de los otros diez.

El resultado, aunque es confidencial, permite conocer si alguna de las cinco potencias veta alguna de las candidaturas, lo que impide que el Consejo la proponga a la Asamblea General.

La otra vez que se llevó a cabo este sistema de votación, Grynspan recibió dos votos en contra de los cinco de los miembros permanentes, al igual que el resto de candidatos.

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El argentino Rafel Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, obtuvo 8 votos a favor, uno sin opinión y seis en contra, de los cuales tres eran de miembros permanentes.

El mismo número de vetos recibió la emiratí Lana Nusseibeh, contra la que algunos han iniciado una campaña por la implicación de su país en la guerra de Sudán, revelada en un informe de un panel de expertos de la ONU.

Nusseibeh tuvo 7 votos a favor, 2 sin opinión y 6 en contra, tres de ellos de miembros con derecho a veto.

La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett recibió 6 votos a favor, 3 sin opinión y 6 en contra, dos de ellos vetos.

Por detrás, el turco Feridun Sinirlioğlu, vetado por 4 de los miembros permanentes; el ugandés Olara Otunnu, con 12 votos en contra, entre ellos los cinco vetos; y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki, que recibieron el voto negativo de casi todo el órgano y 3 y 4 vetos, respectivamente.