La Policía Nacional indicó en un comunicado que durante la operación fueron incautados 582 fardos de cocaína escondidos en "una caleta acondicionada en el camión, localizado en una hacienda en el departamento de Atlántida.

La información oficial no precisa si hubo detenidos en esta operación ni el rol de la DEA para dar con el alijo. Solo destacó que la cooperación de la agencia estadounidense contribuye a fortalecer las capacidades de las autoridades hondureñas para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Estados Unidos y Honduras comparten un esfuerzo común en el marco del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por Washington.

Durante una visita a Honduras el jueves, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció un apoyo a Honduras en equipamiento militar de cerca de 14 millones de dólares, y afirmó que su país necesita "socios que tengan un enfoque coherente para la lucha en contra de los narcoterroristas y para fortalecer la seguridad regional.

Honduras es utilizado como territorio de tránsito por organizaciones del narcotráfico que trasladan drogas procedentes de Suramérica hacia Estados Unidos por vía aérea, marítima y terrestre. El país también registra el cultivo de plantaciones de arbustos de coca.

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En lo que va de 2026, las autoridades hondureñas han decomisado alrededor de 6.553 kilogramos de cocaína y cientos de arbustos de coca, según cifras oficiales.