El portavoz del comandante general de las Fuerzas Armadas iraquíes, Sabah al Numan, dijo en una rueda de prensa desde Jurf al Sajar que a las 7.00 hora local (4.00 GMT) ha comenzado a operar la sede del Cuartel General, un mando militar que pretende coordinar la retirada de Kataib Hizbulá y el despliegue de las fuerzas de seguridad en su lugar.

"El reemplazo de fuerzas y la apertura de la zona comienza a partir de hoy", dijo el portavoz, que explicó que el operativo irá por fases, tal y como se ha estipulado en un acuerdo en el que han intervenido políticos para aliviar las tensiones y prevenir un enfrentamiento armado entre la poderosa milicia y las tropas regulares.

Bagdad acusa a Kataib Hizbulá de estar detrás de una trama multimillonaria de contrabando de petróleo organizada desde 2021 en la zona, unos hechos que el grupo ha negado, al tiempo que ha rechazado las exigencias gubernamentales para abandonar este sitio que controla desde que se lo arrebató al grupo terrorista Estado Islámico en 2014.

Al Numan aseguró que la Policía de Energía "ha iniciado las labores para asegurar el oleoducto" de Jurf al Sajar, de donde se extraía presuntamente crudo para transportarlo de manera ilegal en camiones cisterna, mientras que también se reabrirá la carretera que conecta con la ciudad sagrada sureña de Karbala para los vehículos civiles.

Desde la toma en 2014, Kataib Hizbulá ha controlado completamente la zona y la renombró como Jurf al Nasr, mientras que también ha prevenido el retorno de decenas de miles de desplazados por motivos de seguridad, por lo que el Gobierno iraquí también tiene planes de que la población pueda regresar a sus hogares tras más de una década.

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Esta semana, las tensiones entre Bagdad y la milicia se han intensificado tras la negativa del grupo a abandonar la zona, pero se alcanzó un acuerdo para que el operativo de reemplazo esté compuesto por brigadas de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un aparato paramilitar del que Kataib Hizbulá forma parte.

En este sentido, el asistente del jefe de Estado Mayor de las FMP, Yaser al Eisawi, afirmó en rueda de prensa que sus unidades "acatan las órdenes del comandante general de las Fuerzas Armadas" de Irak y que se han desplegado en Jurf al Sajar "en colaboración" con las otras agencias de seguridad estatal.

El pulso entre Bagdad y Kataib Hizbulá se produce, además, en medio de los planes gubernamentales para desarmar a todas las milicias -algo a lo que este grupo se opone- ante las presiones de Estados Unidos, que considera a varias de las facciones que componen las FMP -como es el caso de esta- como organizaciones terroristas.