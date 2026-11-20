El departamento dijo en un comunicado que "Japón tiene la intención de comprar hasta 8 millones de barriles de petróleo crudo de Arabia Saudí para sus reservas nacionales, de acuerdo con la disponibilidad de condiciones favorables en el mercado y tras completar los procedimientos internos necesarios".

Las reservas de emergencia de Japón han disminuido debido a la guerra de Irán iniciada a finales de febrero y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde el país asiático importa gran parte del petróleo.

Por otra parte, Energía saudí aseguró que Japón también tiene la intención de proporcionar a Arabia Saudí una capacidad de almacenamiento de 16 millones de barriles dentro de sus instalaciones "durante un periodo específico", en el marco del proyecto de almacenamiento de petróleo conjunto firmado en 2010.

En este contexto, Japón y Arabia Saudí confirmaron la importancia de mantener la estabilidad de los mercados energéticos mundiales y la seguridad de sus suministros, mientras que acogieron con satisfacción la continua cooperación bilateral y expresaron su deseo de seguir fortaleciendo su asociación estratégica en materia de energía.