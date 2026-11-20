En un discurso, el representante dijo que "los proyectos que emplean tecnología de comunicación de próxima generación proveniente de Japón en el ámbito de la minería avanzan en Chile, un importante proveedor de recursos minerales clave, como el cobre y el litio", según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés.

Horii defendió además la importancia de colaborar con el país sudamericano para reforzar las cadenas de suministro, y valoró las inversiones japonesas en Chile en ámbitos como la minería, la energía renovable o la acuicultura.

Kast aterrizó anoche en Tokio como última parada de su gira asiática para reunirse, este viernes, con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

En su reunión, programada para la tarde, los mandatarios abordarán temas de defensa y gestión de crisis, tras lo que realizarán un anuncio conjunto y celebrarán una cena.

Además, este viernes el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, firmó un memorando de cooperación sobre consultas políticas con el embajador japonés en Chile, Kenko Sone.

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El líder chileno llegó a Japón tras participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad suroriental china de Shenzhen, que concluyó el jueves.

Antes de su paso por China, Kast realizó una visita oficial a Vietnam, donde abogó por reforzar el intercambio comercial.