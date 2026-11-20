En un video publicado en X, la exdiputada dijo que el objetivo es consolidar un TSJ que esté a la altura de las demandas y expectativas de los venezolanos.

"Es un primer paso en la hoja de ruta (del) camino hacia la libertad, los siguientes pasos se van a establecer en la debida oportunidad", indicó.

Figuera pidió levantar las banderas de fe, esperanza, para construir un proyecto democrático para todas la generaciones del futuro.

Un total de 1.343 personas se postularon para renovar los cargos de magistrados al TSJ, a la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, según informó el jueves a EFE el diputado opositor Luis Florido.

Se trata de uno de los procesos acordados en la mesa de diálogo y que conlleva la renovación del principal tribunal del país, que ha sido, según la oposición, controlado por magistrados afines al chavismo desde hace años.

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La lista de los aspirantes, publicada este viernes, muestra que más del 80 % de los actuales magistrados del TSJ se postuló para la reelección, incluida su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez, miembro también de la Sala Electoral que convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024 en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición.

También está la magistrada Tania D'Amelio, quien leyó la sentencia que ordenaba en enero la juramentación de Delcy Rodríguez como mandataria encargada del país tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Según explicó Florido, a partir del lunes empieza la revisión de credenciales en base a un baremo que fue aprobado por unanimidad en el Comité de Postulaciones Judiciales, conformado por 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil.

El legislador estima que este proceso se tome entre dos y tres días para luego dar paso al proceso de entrevistas, en el que los aspirantes pueden sumar hasta 15 puntos.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre en la plenaria del Parlamento.