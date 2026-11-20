De acuerdo con el archivo judicial del caso, tras una audiencia celebrada hoy en Nueva York, el juez dio de plazo hasta el 30 de noviembre a las partes para que le informen sobre "el estado de sus conversaciones para una posible declaración de culpabilidad y sobre la probabilidad de que se celebre un juicio con jurado".

"Si las partes llegan a un acuerdo para una declaración de culpabilidad, el juez Block aceptará dicha declaración", indica el archivo.

La Fiscalía informó al juez de que ha entregado material probatorio y que seguirá haciéndolo a medida que esté disponible, de conformidad con sus obligaciones de divulgación, agrega la información.

Durante la audiencia de seguimiento, el juez mantuvo la selección del jurado y el juicio para el 8 de marzo de 2027, y convocó la siguiente audiencia en el caso el 14 de enero.

Según el medio Courthouse News, el fiscal adjunto Andy Wang dijo hoy al juez que las partes siguen en "conversaciones previas al juicio", que hay avances "sustanciales" y que presentarán pronto una propuesta a Caro Quintero, de 74 años, que estuvo presente en la audiencia.

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El juez instó a las partes lograr ese acuerdo, recordando que antes del juicio hay un calendario de mociones sobre la evidencia, por lo que no es práctico entrar en esa fase si efectivamente se produce un acuerdo de culpabilidad.

"La corte necesita claridad o, de lo contrario, fijar una nueva fecha para el juicio", indicó el juez, de 92 años, de acuerdo con el medio.

Caro Quintero, fundador del extinto cartel de Guadalajara entró a la corte con un uniforme color caqui de preso, esposado de los pies y bajo vigilancia de tres alguaciles, detalla.

El capo mexicano enfrenta varios cargos por narcotráfico y conspiración para cometer asesinato por su participación en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Fue sentenciado a 40 años de prisión en México por el asesinato del agente federal, pero fue liberado en 2013 cuando un tribunal anuló su sentencia, tras lo cual continuó con el narcotráfico hasta que fue detenido nuevamente en 2022.

En febrero de 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum le envió a EEUU junto a otros 28 presos que reclamaba este país entre éstos Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del cartel de Juárez.