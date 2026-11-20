La Sala de lo Penal ha atendido a la petición de libertad formulada por la defensa de Chambers, a quien ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, de entregar su pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Tras aplazar la decisión sobre su entrega, la sección segunda ha dictado este viernes un auto en el que admite que se ha producido una novedad procesal en el procedimiento: Estados Unidos remitió un documento después de la vista de extradición en el que reconoce errores en la declaración jurada de una agente del FBI.

La defensa considera que esta es la evidencia de que Estados Unidos habría alterado de "mala fe" ciertos conceptos en la traducción de la documentación para así elevar la gravedad de los hechos de los que está acusado y confundir a las autoridades españolas, principalmente en torno a la calificación de actos de terrorismo.

El abogado de Chambers pidió además la comparecencia de un perito y una traducción oficial por un traductor jurado designado por el tribunal.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que esta novedad procesal puede tener relevancia de cara al resultado final del proceso de extradición y "no puede ser descartada sin más".

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Los errores reconocidos por Estados Unidos producen, según esta Sala, el efecto inmediato de que se pueda poner en cuestión, al menos de momento, la fidelidad de la traducción proporcionada con la "consiguiente disminución, al menos temporal, de la solidez o fundamento de la solicitud de extradición".

El otro efecto es "una más que probable" dilación en la resolución final del presente proceso de extradición por la presencia de errores cuya relevancia puede ser necesario analizar.

Tras los errores reconocidos por Estados Unidos respecto a una traducción elaborada por una empresa privada, el tribunal aprecia una menor intensidad en el riesgo de fuga de Chambers, aunque sigue presente, motivo por el cual se imponen medidas cautelares.

Estados Unidos reclama a Chambers por unas protestas en una empresa israelí, por las que se ha condenado a otros acusados a 60 días de prisión y al filántropo le reclaman 5 años de cárcel, en las que se produjeron incendios y situaciones de riesgo que llevaron a los vigilantes a desenfundar sus armas, según la documentación aportada.

Estados Unidos también apunta un posible blanqueo y una supuesta financiación de la organización terrorista palestina Hamás.

En la vista de extradición, Chambers admitió que participó en esta propuesta, como activista propalestino, pero negó que haber realizado acciones violentas y atribuyó la petición de extradición a una persecución política auspiciada por el gobierno de Donald Trump por poner su fortuna al servicio de la causa palestina.

También negó haber tenido contacto con una organización terrorista o haber financiado el terrorismo y defendió que las aportaciones económicas que hizo a varias asociaciones y Estados Unidos pone bajo sospecha se realizaron dentro de la legalidad.

La Fiscalía apoyó la extradición y restó importancia a las alegaciones sobre una traducción incorrecta respecto a términos como los incendios o la violencia, puesto que consideró que era indudable que se produjeron "daños significativos y una situación de riesgo para terceros".