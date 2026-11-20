"Agradezco el apoyo que nos ha dado Japón a la candidatura de Chile para albergar la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar junto con Bélgica para resguardar la biodiversidad marina", afirmó Kast, tras reunirse con la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su despacho en la capital nipona.

Kast, además, destacó la trayectoria de Takaichi como una "líder de convicciones firmes que no rehuye las decisiones difíciles" y le extendió una invitación formal para visitar Chile "para cuando tenga la posibilidad dentro del ajetreado mundo político japonés".

"Somos dos naciones marítimas unidas por el Pacífico, coincidimos en la importancia de un orden internacional libre y abierto basado en el estado de derecho, la libertad de navegación y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", subrayó el mandatario chileno.

El Tratado de Alta Mar (BBNJ, por su sigla en inglés), ratificado por más de ochenta países y en vigor desde enero pasado, establece por primera vez un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, que abarcan casi un 50 % de la superficie del planeta.

El documento permite delimitar áreas marinas protegidas (las AMP) en alta mar y establecer obligaciones para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, entre otros aspectos.

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"Compartimos los mismos principios que inspiran la visión de Japón para la región, porque queremos un Asia-Pacífico en paz, estable y próspero", agregó Kast.

Bélgica y Chile, que hasta principios de noviembre aspiraban por separado a albergar la Secretaría, articularon sus candidaturas para facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado que se realizará entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en Nueva York, y que deberá pronunciarse entre Valparaíso y la propuesta alternativa de China, Xiamen.

Funcionarios del gobierno chino han criticado la alianza chileno-belga al tildar dicha articulación como una "falta de respeto" y una resolución "a escondidas".

La postulación de Valparaíso como sede del BBNJ fue impulsada por la Administración del progresista Gabriel Boric, antecesor del actual mandatario chileno, José Antonio Kast.