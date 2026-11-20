"Le he transmitido la invitación a la primera ministra a nuestra nación, a Chile, para cuando tenga la posibilidad dentro del ajetreado mundo político japonés. Y así recordar esa gran visita que tuvimos en 2014 del recordado Shinzo Abe. Sería un honor recibirla", dijo Kast, en referencia al fallecido ex primer ministro nipón.

El mandatario chileno, que destacó la trayectoria de Takaichi como una "líder de convicciones firmes que no rehuye las decisiones difíciles", aseguró en una declaración ante los medios de comunicación tras su reunión que en su encuentro halló "una interlocutora directa, clara y decidida a llevar adelante" la relación entre Tokio y Santiago de Chile.

En este sentido, valoró el "espíritu" de la jefa del Gobierno nipón de que "la fortaleza de una nación se construye con disciplina, con seguridad y con visión de largo plazo".

Asimismo, subrayó que Japón es el principal inversor asiático en Chile, reiterando su invitación a las empresas japonesas a invertir en el país, y enfatizó que Japón fue el primer país de Asia-Pacífico con el que Chile firmó un tratado comercial.

Por su parte, Takaichi dijo que le había alegrado "enormemente" haber podido dialogar "con franqueza" con Kast sobre la cooperación para hacerse "más fuertes y prósperos juntos", entre países que comparten "valores y principios fundamentales como la libertad y la democracia".

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"Sobre la base de las relaciones de amistad cultivadas entre Japón y Chile durante más de 100 años, reafirmamos que mantener y fortalecer juntos un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho es de suma importancia para ambos países, que somos naciones marítimas separadas por el océano Pacífico", declaró.

En el marco de este encuentro, ambos países "lograron avances en diversas áreas de cooperación", destacó Takaichi. La delegación chilena acordó con el gabinete japonés fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, un proyecto conjunto de tecnologías de próxima generación, y una mayor cooperación en defensa.