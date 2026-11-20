Además, Lufthansa prevé reducir la capacidad para rutas de corta y media distancia y que disminuya el número de pernoctaciones de las tripulaciones en el extranjero.

Por ello, Lufthansa reducirá el número de aviones Airbus A320 y los sustituirá por el modelo A220, que es más eficiente.

Así se desprende de una carta interna de la dirección de Lufthansa dirigida a los empleados.

La dirección de la aerolínea Lufthana, que tiene 39.600 empleados, justificó los recortes debido a la pérdida operativa y a que no es competitiva actualmente en costes, eficiencia y productividad.

"Tras dos años de proceso de reestructuración, debemos reconocer que las medidas iniciales ya no son suficientes para garantizar nuestro futuro", según la carta, firmada por los directivos Jens Ritter, Jörg Beißel, Astrid Neben, Heiko Reitz y Francesco Sciortino.

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La reestructuración aplicada hasta la fecha ha generado una contribución a los resultados de más de 1.500 millones de euros desde 2024.

Pero en 2026 se ha producido un retroceso porque la guerra en Oriente Próximo, los elevados costes del combustible, nueve días de huelga y una estructura de costes muy elevada han agravado la situación, consideran los directivos de Lufthansa.

La aerolínea Lufthansa tuvo en los tres primeros trimestres una pérdida operativa (Ebit) antes de extraordinarios de 180 millones de euros y no espera una contribución significativa a los resultados durante el cuarto trimestre.

Después de extraordinarios bajó el resultado operativo hasta 41 millones de euros (-69 % interanual).