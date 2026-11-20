El tribunal avaló esta semana la prisión con fianza que la jueza instructora impuso a Jonathan Andic tras su detención el 19 de mayo, acusado del homicidio de su padre en una excursión a Montserrat (Barcelona) en diciembre de 2024, al considerar que la imputación tiene base "objetiva, plural y suficiente".

Sin embargo, el auto -que cuenta con el voto contrario de un magistrado que ve "plausible" la caída accidental- atenúa buena parte de los elementos que la jueza, la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra -policía catalana- creen incriminatorios.

Los Mossos y la jueza apuntaron en 2025 a una muerte accidental, archivando el caso provisionalmente, antes de reabrirlo dos meses después para practicar nuevas diligencias por incongruencias en las declaraciones de Andic.

La Audiencia apunta que la explicación inicial del investigado, que contó que caminaba tres o cuatro metros por delante de su padre mientras este hacía fotografías, queda desmentida por el análisis del celular de Isak Andic, que no tuvo uso durante los once minutos previos a su caída.

También señala la "discordancia" entre sus distintos relatos sobre la caída: explicó a emergencias que al girarse vio a su padre "caer y gritar", pero en declaraciones posteriores sostuvo que percibió solo "un bulto", seguido de "un impacto y un gemido", porque la vegetación le tapaba la visión.

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Según la sala, si se hallaba a tres o cuatro metros del punto en que su padre cayó, la visibilidad no era tan limitada como para no ver la caída.

El tribunal también avala como indicio incriminatorio la conducta de Jonathan Andic tras la caída: tardó 4 minutos y 34 segundos en llamar a Estefanía Knuth, la viuda del empresario, y otros ocho en contactar con el 112, sin que en ningún momento intentara telefonear o enviar un mensaje al móvil de su padre.

La sala, sin embargo, advierte que esa actitud tampoco tiene un significado "unívoco", porque puede explicarse por un "bloqueo" tras la caída de su padre.

La resolución de la Audiencia resalta la "fuerza indiciaria" de las dos visitas que Jonathan Andic hizo a Montserrat el 7 y el 10 de diciembre de 2024, apenas días antes de la muerte de su padre, como acreditan los lectores de matrícula de la zona.

La Fiscalía añade una tercera visita, el 8 de diciembre, porque los datos de telefonía muestran que la línea telefónica del investigado estuvo adscrita a repetidores que dan cobertura a esa zona.

La sala rebaja el indicio del móvil económico que esgrime la jueza: no consta que hubiera una "amenaza" de desheredarlo ni que el investigado fuera consciente de que su padre urdía un plan, con la psicoterapeuta familiar, para apartarlo definitivamente de Mango tras un año sabático.

La tesis de que Jonathan Andic temía que su padre dejara sus bienes a una fundación filantrópica tampoco "tiene fuerza como móvil autónomo", dado que al parecer el proyecto era conocido y compartido por los tres hermanos.

Los investigadores mantienen que la supuesta huella fingida en el punto en que Andic cayó solo se podía producir repitiendo al menos cuatro veces una fricción en el suelo de forma "deliberada".

La sala, sin embargo, advierte de que no se puede saber "cuándo se generó, quién la produjo ni mediante qué acción concreta", además de que su valor es escaso porque la zona no estuvo "aislada ni acordonada" y los agentes regresaron a ella en varias ocasiones.

La jueza de instrucción ve sospechosa la desaparición en "extrañas circunstancias" del anterior celular de Jonathan Andic, quien mantiene que se lo robaron en un viaje relámpago a Quito (Ecuador) cuando ya había trascendido que estaba siendo investigado.

Para la Audiencia, que no se recuperara íntegramente el historial de WhatsApp al cambiar de celular puede tener "relevancia objetiva", pero por sí solo no puede considerarse un indicio de destrucción de fuentes de prueba ni de participación en los hechos.