El funeral, que incluyó una bendición interreligiosa y la participación de líderes de distintas confesiones, se celebró en el Dignity Health Arena, donde sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos estuvieron arropados por centenares de vecinos, representantes de los principales sindicatos, organizaciones proinmigrantes, defensores de los derechos civiles y funcionarios electos.

El cuerpo de Huerta, fallecida el pasado 28 de octubre a los 96 años, fue recibido en el exterior del recinto con un ceremonial de danzantes aztecas. En el interior, la líder fue homenajeada con mariachis, que tocaron durante más de tres horas, en la primera parte del programa.

"Ella fue una fuerza de justicia", dijo Lori de León, hija de la líder sindical, durante el funeral, transmitido por las redes sociales. "El espíritu de mi madre vivirá en cada uno de ustedes que luchan por la justicia", agregó en medio de una lluvia de aplausos en honor a la sindicalista.

Huerta nació en Dawson (Nuevo México) en 1930, pero creció en California después de que sus padres se divorciaran y su madre se trasladara con ella y sus cuatro hermanos al Estado Dorado.

La activista forjó desde el Valle Central de California una historia de lucha. Inspirada por su padre, que ejerció como activista sindical y más tarde como legislador estatal, Huerta comenzó a destacar desde joven en la defensa de los derechos civiles de los latinos y de los sectores más desfavorecidos.

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En 1962, Huerta fundó junto a César Chávez el sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), desde el que ambos encabezaron la lucha por mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores del campo y sus familias. Su activismo también se extendió a la defensa de los derechos de todos los trabajadores, las mujeres, la comunidad LGBTQ y los inmigrantes.

Este viernes se escucharon en el recinto los testimonios de decenas de personas sobre el impacto que la activista dejó en sus vidas.

"Nuestra familia se ha sentido profundamente conmovida por las condolencias, los recuerdos y los homenajes que hemos recibido de personas cuyas vidas fueron marcadas por nuestra madre, Dolores", señaló la familia de Huerta en un comunicado difundido esta tarde.

"Innumerables personas han compartido cómo ella cambió el rumbo de sus vidas, y cada historia nos ha recordado hasta qué punto dedicó su vida a ayudar y apoyar a los demás", agregaron.

A lo largo de su trayectoria, Huerta recibió importantes reconocimientos por su labor, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama por su defensa de los sectores más desfavorecidos, y su incorporación al Salón Nacional de la Fama de las Mujeres en 1993 por su destacada contribución al movimiento laboral.

En marzo de 2026, la líder sindical rompió más de seis décadas de silencio al denunciar públicamente que sufrió abusos sexuales por parte de Chávez durante los años sesenta, de los que nacieron dos de sus hijos. Explicó que mantuvo los hechos en secreto para proteger al movimiento campesino.

Huerta se mantuvo activa en la política, apoyó a candidatos demócratas y promovió la participación electoral de la comunidad latina. También fue una firme crítica de Donald Trump y de sus políticas migratorias, especialmente de la separación de familias.

La semana estuvo repleta de eventos dedicados a la memoria de Huerta, su valentía, resiliencia e impacto en la comunidad. Entre ellos destacó un homenaje de cuerpo presente celebrado el lunes pasado en el Capitolio de California, con el que se convirtió en la primera persona ajena al ámbito político del Estado Dorado en recibir este honor.

El homenaje de este viernes se prolongó hasta la tarde y se esperaba que concluyera con actuaciones de artistas latinos como Ozomatli, Las Cafeteras y el grupo Los Lobos.