El endeudamiento durante el pasado octubre fue de 17.000 millones de libras (20.230 millones de euros), un 5,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, añadió el organismo oficial.

En cuanto al actual año fiscal -entre abril y octubre-, el endeudamiento fue de 111.300 millones de libras (132.447 millones de euros), un 6,1 % menos que en el mismo periodo del año pasado y equivalente al 3,5 % del PIB británico.

El déficit presupuestario (el endeudamiento destinado a financiar las actividades del sector público) se situó en 11.900 millones de libras (14.161 millones de euros) en octubre, lo que eleva el total acumulado en el ejercicio fiscal a 72.900 millones de libras (86.751 millones de euros), un 10,5 % menos que en el mismo periodo de 2025.

El organismo dio a conocer estos datos después de informar esta semana de que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido se situó en los doce meses hasta el pasado octubre en el 3,6 %, frente al 3,5 % en septiembre, por lo que se sitúa en el nivel más alto desde octubre de 2025.