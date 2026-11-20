En esta sala -ofrecida por España en 1936 a la Sociedad de Naciones (antecesora de las Naciones Unidas)- se reúne la Conferencia de Desarme, el único foro multilateral en el que se negocian acuerdos de control de armamentos, se celebran eventos de gran trascendencia y este viernes ha tenido lugar un acto para conmemorar los quinientos años de esa escuela de pensamiento.

La fecha elegida marca el medio milenio transcurrido desde que Vitoria, considerado el fundador de la Escuela de Salamanca y quien marcó la orientación de sus reflexiones, asumiera la cátedra de teología en esa casa de estudios fundada en 1218.

"Al reabrir hoy esta sala, renovamos una exigencia: que el encuentro entre las naciones encuentre amparo en el derecho. Que cada voz pueda ser escuchada y cada dignidad respetada", dijo su rector, Juan Manuel Corchado Rodríguez, en un evento al que asistieron delegaciones diplomáticas y altos representantes de la ONU, entre ellos el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, y la enviada de la organización para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu.

Corchado Rodríguez recordó que Vitoria planteó enseñanzas que siguen vigentes cinco siglos después, como que la guerra debe estar sometida a la razón y al derecho, o que nunca puede justificarse por la expansión de un imperio.

El filósofo también planteó que los inocentes deben ser respetados y la protección de quienes no combaten, ideas que inspiraron los Convenios de Ginebra, que constituyen la base del derecho internacional humanitario y son el compendió de reglas que pone límites legales y morales a los conflictos armados para preservar un mínimo de humanidad.

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En la Sala Francisco de Vitoria, el español Josep María Sert plasmó en murales monumentales "La lección de Salamanca", en la que cinco gigantes, uno por cada continente, entrelazan sus manos en el centro del techo en un gesto en el que sostienen simbólicamente el derecho internacional.

"Los aniversarios cobran sentido cuando los proyectamos sobre la realidad que vivimos y sobre el futuro, y hoy parece más necesario que nunca recordar a aquellos pensadores de la venerable Universidad salmantina que hace 500 años situaron la dignidad de la persona como base de la legitimidad de todo régimen político", señaló en embajador de España ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez.

Por su parte, el alto comisionado Volker Türk, sostuvo que la corriente de pensamiento que surgió de la Escuela de Salamanca "sigue siendo fundamental para nuestra comprensión de los derechos, la justicia y el poder".

"En un momento de enormes convulsiones mundiales, necesitamos esta brújula más que nunca", afirmó, para denunciar enseguida que el derecho internacional "está siendo abiertamente ignorado, pero esto no significa que haya fracasado. Todo lo contrario, cuando se vulneran las normas, la respuesta no es deshacernos de ellas, sino defenderlas".

La alta representante Izumi Nakamitsu recordó que en esta sala se elaboraron algunos de los acuerdos internacionales más importantes en el ámbito del desarme, incluidos el Tratado de No Proliferación Nuclear (1968), la Convención sobre Armas Biológicas (1972), la Convención sobre Armas Químicas (1992) y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (1996).

"Los murales de Josep María que adornan las paredes de esta sala inspiraron sin duda a muchos de los diplomáticos y a otros representantes que han pasado largas horas negociando en ella", comentó.

A su turno, el embajador portugués ante la ONU en Ginebra, Joao António da Costa, evocó la fuerte influencia que el pensamiento de la Escuela de Salamanca tuvo en la Universidad de Coimbra, la más antigua y una de las más prestigiosas de Portugal.

"Espero que Salamanca y Coímbra sigan formando maestros como Francisco de Vitoria, promoviendo las universidades como espacios de conocimiento, intercambio, reflexión y pensamiento crítico", subrayó.

Durante las intervenciones, el rector de la Universidad de Salamanca también defendió la idea de que el derecho internacional necesita instituciones capaces de hacerlo respetar y Estados dispuestos a cumplir sus obligaciones, incluso cuando resultan incómodas.

Destacó que las universidades tienen por su lado la responsabilidad de aportar conocimiento y argumentos que ayuden a tomar decisiones ante los desafíos presentes, entre los que destacó a la inteligencia artificial, para que ésta se desarrolle bajo una gobernanza que garantice una supervisión humana y la protección de los derechos.

"Ninguna máquina debe decidir sobre la vida o la muerte de una persona", afirmó Corchado Rodríguez en momentos en los que en la misma sede de la ONU se está negociando arduamente la posibilidad de elaborar un acuerdo internacional para regular las armas autónomas letales.