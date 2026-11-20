Galán ha intervenido este viernes en el Foro Europeo por Palestina celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha aprovechado para mencionar la reciente liberación de Chambers por errores en la traducción del documento enviado por Estados Unidos, país que pedía su extradición.

"Acaba de ser liberado. La Audiencia Nacional lo ha citado después de cuatro meses detenido sin haber cometido ningún delito" ha afirmado entre los aplausos del público.

Asimismo, ha declarado que va a seguir "exigiendo que se le conceda el asilo político porque lo que ha sufrido es una persecución política de libro. Es un refugiado político de libro".

"Estados Unidos no es hoy un país seguro para nadie y menos para quienes defienden la causa palestina", ha continuado Galán, quien dice "sentirse profundamente avergonzada" de los políticos que gobiernan Madrid y que convierten "el dolor de un pueblo en munición partidista".

La eurodiputada ha concluido expresando su apoyo al pueblo palestino y ha asegurado que para el Frente Amplio Palestina está su "hoja de ruta".

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Chambers ha sido liberado con medidas cautelares y la Sala de lo Penal ha retrasado la decisión sobre su entrega a Estados Unidos.

Ese país lo reclama por unas protestas en una empresa israelí, por las que se ha condenado a otros acusados a 60 días de prisión, mientras que para el filántropo pide cinco años de cárcel. En dichas protestas se produjeron incendios y situaciones de riesgo que llevaron a los vigilantes a desenfundar sus armas, según la documentación aportada.