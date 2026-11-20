Tras haberse conocido al inicio de la semana que el candidato de Berlín sería Brunnermeier, la lista publicada este viernes por el Eurogrupo desvela que París se ha decantado finalmente por Boone para ocupar el tercer puesto que quedará vacante en el Comité Ejecutivo de la autoridad monetaria.

Ambos son los únicos candidatos para esos cargos por lo que, salvo que se produzca un improbable rechazo por parte de los líderes de la eurozona, pasarían a completar la nueva cúpula del BCE junto a quien se imponga en la carrera por la presidencia, que se disputan los exgobernadores del Banco de España Pablo Hernández de Cos y del Banco de Países Bajos Klaas Knot.

El presidente del Eurogrupo no precisa a qué puestos aspiran Francia y Alemania con sus candidatos, pero el Gobierno alemán informó el pasado martes de que presentaría a Brunnermeier como candidato a sustituir como economista jefe al irlandés Philip Lane, cuyo mandato expira el 1 de junio.

Esto dejaría a Boone como única candidata para ocupar el puesto de directora de operaciones de merado que ocupa hasta el 3 de enero la alemana Isabel Schnabel.

Este reparto allanaría el camino de Hernández de Cos hacia la presidencia- que Christine Lagarde abandonará prematuramente el 7 de febrero- puesto que sería extraordinario que tanto el sillón de economista jefe como el liderazgo del emisor quedasen en manos de países del norte de Europa, tanto más cuando el vicepresidente de la institución, el croata Boris Vujcic, es también considerado un "halcón" de la política monetaria.

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Ello supondría romper el equilibrio que tradicionalmente impera en el comité ejecutivo de la institución, tanto geográfico como en materia de política monetaria, dónde los miembros se dividen entre los partidarios de un control más estricto y políticas más restrictivas, conocidos como "halcones" en la jerga económica, y los favorables a una política más acomodaticia, denominados "palomas".

Mientras Knot figuraría entre los primeros, Hernández de Cos estaría alineado con los segundos.

Con todas las candidaturas ya sobre la mesa, corresponde ahora al Consejo de la UE -los ministros de Economía y Finanzas- emitir una recomendación formal para los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona, que deberán dar luz verde oficial a los nombramientos.

Antes de pronunciarse deberán consultar la elección con el propio Banco Central Europeo y con la Eurocámara, aunque sus opiniones no son vinculantes.