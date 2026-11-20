La manifestación, organizada a través de redes sociales por grupos estudiantiles, partió del emblemático Monumento de la Democracia de Bangkok, donde los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la Generación Z, reclamaron, entre otras medidas, "la abolición del servicio militar obligatorio" y la redacción de "una nueva Constitución".

Bajo el lema "Es hora de que los gatos expulsen a Nu", en alusión al apodo de Anutin, Nu, que significa 'rata' en tailandés, los organizadores instaron a los participantes a acudir con orejas de gato como símbolo de protesta y en rechazo al Gobierno conservador del primer ministro.

"Llegó el momento de que las nuevas generaciones alcen la voz, demuestren su fuerza y reivindiquen su derecho a decidir su propio futuro", rezaba la convocatoria, en un llamamiento a las "personas descontentas con la dirección política del país".

En la manifestación, según las imágenes difundidas en redes sociales, también afloraron algunas de las demandas históricas del movimiento prodemocrático tailandés.

Con máscaras de rostros de presos políticos, los participantes volvieron a poner sobre la mesa la reforma del controvertido artículo 112 del Código Penal y la amnistía para los cientos de procesados en virtud de esta disposición, que, bajo el delito de lesa majestad, castiga con años de cárcel todo tipo de crítica contra la todopoderosa monarquía.

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El surgimiento de estos nuevos grupos, apunta la prensa local, recuerda a las manifestaciones estudiantiles que sacudieron Tailandia en 2020, tras la disolución del partido reformista Future Forward.

En plena pandemia, un movimiento encabezado por jóvenes universitarios tomó las calles de Bangkok para reclamar profundas reformas democráticas y abrió un debate público, tabú hasta entonces, sobre el papel de la monarquía, cuya popularidad ha mostrado signos de desgaste en los últimos años.

Tras estas protestas, desde noviembre de 2020, al menos 292 personas, incluidos menores, han sido procesadas por casos de lesa majestad, según los últimos datos del grupo de Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR, por sus siglas en inglés), mientras que otras 1.999 han sido imputadas por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.

El cartel de convocatoria de este viernes muestra a manifestantes levantando tres dedos junto al Monumento a la Democracia, dos símbolos de las antiguas protestas que ahora retoma una nueva generación de activistas.