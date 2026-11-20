El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, ha cifrado en un 60 % la participación en la huelga y en un millón y medio el número de personas que han asistido a las más de cien manifestaciones convocadas en ciudades de todo el país.

"Ha sido una preciosa jornada de participación extraordinaria", ha declarado el líder sindical en un acto en la vía de los Foros Imperiales de Roma.

A lo largo de este viernes se han visto en numerosas calles de Italia, y en la capital Roma, manifestaciones con miles de trabajadores pero sobre todo estudiantes, ya que la huelga ha coincidido con una protesta estudiantil a escala europea.

Los únicos momentos de tensión se produjeron delante del Ministerio de Educación en el centro de Roma, donde algunos manifestantes encapuchados lanzaron petardos y botellas a los policías antidisturbios que protegían el edificio.

La huelga había sido convocada por la CGIL, sin el respaldo de las otras dos grandes centrales, la CISL y la UIL, para protestar por el encarecimiento de la vida y por la última ley de Presupuestos de la legislatura, actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

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Landini ha avanzado que, ante "el gran éxito" de las protestas de este viernes, proseguirán con las manifestaciones en las próximas semanas.

El 5 de diciembre la CIL participará en la manifestación nacional en defensa de la Sanidad pública y el día 12 organizará otra protesta en Cosenza (sur de Italia) para exigir un plan de desarrollo industrial, especialmente para las regiones merdionales.