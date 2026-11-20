"La red operaba a través de plataformas digitales, incluyendo Telegram y WhatsApp, y utilizaba Google Sheets para la gestión de pedidos. Se explotaron canales postales, incluyendo envíos directos (drop-shipping), para las entregas, mientras que para las transacciones financieras se utilizaron pagos digitales, criptomonedas y redes 'hawala'(transferencias de confianza al margen del sistema bancario)", informó la NCB de la India.

Las autoridades indias arrestaron a seis personas en cuatro ciudades del país asiático e identificaron unos 3.000 paquetes que contenían cerca de medio millón de pastillas enviadas a Estados Unidos a través de canales postales.

Como parte de esta operación conjunta, Nueva Delhi compartió con la DEA datos relativos a más de 59.000 ciudadanos estadounidenses vinculados a la red, lo que permitió a la agencia norteamericana interceptar dos cargamentos en tránsito.

Hay una investigación en marcha para identificar a los autores de la trama, a los intermediarios de envíos, rastrear las ganancias financieras y establecer posibles ramificaciones internacionales.