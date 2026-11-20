Entre los más de 1.000 postulados figuran al menos 16 de los 20 magistrados que conforman actualmente el máximo tribunal.

Destacan especialmente, Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del máximo tribunal y miembro de la Sala Electoral que convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024 en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición.

También está la magistrada Tania D'Amelio, quien leyó la sentencia que ordenaba en enero la juramentación de Delcy Rodríguez como mandataria encargada del país tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Igualmente, aparecen en el listado los miembros de la Sala Constitucional, Michel Velásquez, Janette Córdova, Anabel Hernández; los de la Sala Político Administrativa, Jaime Báez, Juan Pablo Torre, Luis Emilio Rondón; los de la Sala Electoral, Emilio Antonio Ramos, José Luis Gutiérrez, Jacqueline Sosa; los de Casación Penal, Carmen Castro y Eulalia Guerrero y los de la Sala de Casación Social, Elías Bittar, Eneida Moreno y Edelio González.

El miércoles finalizó la fase de presentación de candidaturas después del proceso iniciado el pasado 28 de octubre.

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Según el artículo 264 de la Constitución, "los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de 12 años".

El mismo artículo establece que tras la postulación de los aspirantes se hará una "preselección" y finalmente es la Asamblea Nacional la que deberá hacer la selección definitiva.

"Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional", recuerda el artículo.

Según explicó ayer a EFE el diputado Luis Florido, a partir del lunes empieza la revisión de credenciales con base a un baremo que fue aprobado por unanimidad en el comité, conformado por 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil.

El legislador estima que este proceso se tome entre dos y tres días para luego dar paso al proceso de entrevistas, en el que los aspirantes pueden sumar hasta 15 puntos.

Florido explicó que serán tomados en cuenta los estudios de doctorado realizados por los aspirantes, las especializaciones, publicaciones arbitradas, carrera en la docencia, incluyendo el "contacto social" para evaluar si los postulados "están en sintonía con la realidad del país".

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

La renovación del TSJ fue uno de los primeros acuerdos en las conversaciones entre el Gobierno y una parte de la oposición iniciado tras la captura de Maduro en enero.