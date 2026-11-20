La Encuesta Económica de la OCDE sobre Colombia, publicada este viernes, señala además que el "principal problema" del país es completar su estabilización macroeconómica a la vez que enfrenta la baja productividad, las desigualdades territoriales y la extendida informalidad.

"Las perspectivas de crecimiento de Colombia están constreñidas por un conjunto de políticas macroeconómicas desequilibradas y por debilidades estructurales duraderas", evalúa el informe.

Según sus previsiones, la inflación se situará en el 5,9 % en 2027, en línea con el 6,0 % de este año, pero lejos del objetivo del Banco de la República (central) del 3 %.

Por su parte, la tasa de desempleo ascenderá 0,3 puntos porcentuales, hasta el 8,8 %, el déficit estatal volverá a repetir en el equivalente al 7,2 % del PIB y la deuda pública escalará hasta el 67,6 %, en máximos históricos.

"La inflación se mantiene elevada por encima del objetivo del Banco de la República, lo que obliga a seguir una política monetaria restrictiva. A la vez, desviaciones fiscales repetidas han debilitado la credibilidad, elevado la prima de riesgo y afectado a la inversión privada", diagnostica la organización.

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Por su parte, el Gobierno colombiano, que recién alcanzó la barrera simbólica de los 100 días, ha denunciado la situación "crítica" de las cuentas públicas, ha pedido apoyo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha avanzado que, con una serie de medidas, aspira a alcanzar un crecimiento del 6 %.

Ante esta situación, la OCDE considera "esencial" para robustecer "el crecimiento, la resiliencia y los estándares de vida" un fortalecimiento de la "estabilidad macroeconómica" y de la credibilidad en las políticas, a la vez que se implementan "reformas estructurales".

A su juicio, la macroestabilidad requiere "mejores políticas", de una política monetaria restrictiva hasta que la inflación "converja de forma duradera con el objetivo" a "medidas fiscales" para reducir los desequilibrios.

El estudio aboga por una "estrategia de consolidación fiscal creíble y gradual" que se extienda más allá de 2030, para que comience a descender la deuda, y que este ajuste "proteja el gasto social esencial y las inversiones que promueven la productividad".

De esta forma se entraría en un círculo virtuoso: "restaurar la credibilidad fiscal ayudaría a reducir los costos de endeudamiento, aliviar la carga de la política monetaria y apoyar mayor inversión, crecimiento y progreso social sostenido".

La OCDE también propone a Colombia reducir la informalidad laboral para compensar el envejecimiento de la población, reforzar los mercados de carbón para alcanzar los objetivos climáticos y mejorar la adopción de nuevas tecnologías para favorecer el repunte de la productividad.