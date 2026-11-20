Según informó este viernes la Dirección General de la Policía Nacional, el detenido realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía.

También actuaba como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitía a los interesados a un sistema de reclutamiento vinculado a la organización.

Según los investigadores, este individuo constituía la primera implantación física consolidada en España de NoName057(16), grupo cuya actividad se había limitado hasta ahora al ciberespacio, por lo que con su arresto se frustra el inicio de las acciones violentas.

En la operación, se han intervenido un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad, además de 5.000 cartuchos, entre los que figura munición militar.

Entre las armas halladas también hay siete defensas artesanales, que tenían tornillos incrustados, así como varias extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol no homologado.

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Los agentes intervinieron además tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, de origen desconocido.

Según las pesquisas policiales, el arrestado pasó de moverse entre comunidades conspirativas de internet hasta participar activamente en un canal de difusión en el que se ensalzaban las acciones de este grupo ciberterrorista.

El detenido llegó a desplegar adhesivos con códigos QR que conducían a los canales de la organización en Burgos, Palencia, Lerma (Burgos), Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero (Burgos) y Madrid.

El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó oficialmente a NoName057(16) en el marco de su régimen de sanciones contra los ciberataques.

A este grupo se le atribuyen intentos de interferencia durante las elecciones generales de julio de 2023 en España, así como campañas de ataques contra organismos públicos de países que apoyan a Ucrania.

Su forma de actuar consiste en ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) a páginas web de estas instituciones. En el caso de España, actuaron contra la del Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central.

Al detenido se le atribuyen los delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.