La ayuda se destinará a la adquisición conjunta de drones, sistemas de defensa aérea y guerra electrónica, municiones, radares y explosivos, que se entregarán antes de finales de 2027 a las Fuerzas Armadas ucranianas, precisó la institución en un comunicado.

"Ucrania puede contar con que Europa reforzará su posición tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones", dijo hoy en redes sociales la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas.

"No hay ninguna señal de que Rusia quiera la paz; los actos de Moscú hablan por sí solos", insistió Kallas, asegurando que en solo 24 horas "Rusia ha matado a civiles ucranianos, ha dañado varias embajadas en Kiev y ha violado el espacio aéreo polaco".

La nueva partida forma parte del acuerdo político alcanzado por los Estados miembros en septiembre para movilizar un total de 6.600 millones de euros para Ucrania con cargo al FEAP.

El FEAP se creó en marzo de 2021 para financiar acciones militares y de defensa en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC) destinadas a "prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales".

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Para apoyar a Ucrania, la UE ha aportado hasta ahora 11.800 millones de euros del fondo desde 2021, incluidos 9.900 millones para el reembolso de la ayuda militar bilateral de los Estados miembros y 950 millones para la formación militar de la misión EUMAM.

La UE también ha canalizado a través del FEAP 3.500 millones de euros de ingresos extraordinarios generados por los activos rusos inmovilizados para atender las prioridades ucranianas de munición, defensa aérea y drones.

Esto incluye equipamiento militar por valor de más de 1.500 millones de euros adquirido directamente a la industria de defensa ucraniana, según el Consejo.