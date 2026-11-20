"Este texto es inaceptable. Esta no puede ser la COP de los combustibles fósiles", advirtieron las fuentes oficiales de la delegación de la UE, que subrayaron que siguen negociando con el fin de reintroducir el compromiso.

"Tiene que haber un equilibrio donde la transición sea un eje importante", aseveraron las fuentes comunitarias, que insistieron que no pueden avalar un texto así como grupo.

El borrador publicado ayer, jueves, de nueve páginas difundido por la presidencia turco-australiana suprime cualquier mención explícita a los hidrocarburos respecto al primer borrador, donde se instaba a "acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles" y acabar con sus subsidios ineficientes.

En su lugar, la transición energética queda planteada a través de la propuesta clave de la presidencia anfitriona: elevar la cuota de la electricidad en el consumo final mundial hasta el 35 % en 2035 -aunque sin especificar que provenga de fuentes limpias-, como complemento a los objetivos pactados en Dubái (COP28) de triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética en 2030.

Esta reacción comunitaria se produce en el último día oficial de la COP31, donde las distintas partes han chocado por varios temas que han aparecido en los borradores, especialmente por los combustibles fósiles, la financiación climática y la nueva meta cuantitativa de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), siendo esta última una polémica demanda del bloque árabe.