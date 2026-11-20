El único punto que quedó por resolver, relacionado con el acuerdo de movilidad, fue el de las tasas universitarias que deberán pagar los estudiantes europeos en el Reino Unido. La UE quiere que las tasas se equiparen a las que pagan los británicos y no se limiten a una rebaja, según fuentes europeas.

Bruselas y Londres se comprometieron a negociarlo en un plazo de seis meses mediante un pacto complementario.

La posibilidad de un retorno del Reino Unido a la UE no se abordó en la reunión y, por el momento, parece una opción remota, a juzgar por las palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, quien dijo al término de la cumbre que ambas partes iniciarán durante el próximo año un "proceso informal de reflexión" para definir el futuro de su relación tras el Brexit.

Burnham reivindicó los acuerdos suscritos este viernes y sostuvo que sintonizan con la opinión pública, ya que tres cuartas partes de los británicos, según las últimas encuestas, apoyan lazos más estrechos con Europa tras "una década de deriva".

Admitió, a la vez, que lo anunciado es "probablemente el límite" de lo que puede lograrse en esta legislatura, dado el trabajo que exige su aplicación, y dijo que quiere dejar a la siguiente Cámara la decisión sobre la relación a largo plazo con la UE.

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Por su parte, los responsables de las instituciones europeas valoraron el acercamiento: "Seguimos abiertos a mantener la relación más estrecha posible entre la Unión Europea y el Reino Unido. Al mismo tiempo, conocen bien nuestros principios. La indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado único, el equilibrio entre derechos y obligaciones, así como la coherencia e integridad de nuestras relaciones con terceros países", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Estos principios permanecen inalterables y seguirán guiando nuestra relación con el Reino Unido", añadió Costa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pasó revista a las ventajas que implicará cada uno de los acuerdos logrados, y en particular el relativo a los jóvenes.

"El espíritu de nuestra cooperación es de beneficio mutuo. Nuestras economías están profundamente interconectadas. Nuestros pueblos comparten vínculos extraordinarios. El éxito de cada una de las partes es también el éxito de la otra", subrayó.

Sobre la participación del Reino Unido en el programa de intercambio Erasmus a partir del próximo año, Von der Leyen dijo: "Volveremos a ver a estudiantes británicos del programa Erasmus en la Unión Europea y solo puedo decir que esto es maravilloso, porque los hemos echado mucho de menos".

El acuerdo sanitario y fitosanitario reducirá los controles fronterizos al comercio de alimentos desde el 1 de marzo de 2028; el de emisiones vinculará los mercados de carbono para evitar los aranceles en frontera, y el juvenil permitirá a 100.000 personas de cada parte residir hasta tres años en el territorio del otro.

En una declaración aprobada durante la cumbre, los Veintisiete y Reino Unido subrayaron que los acuerdos sobre fitosanitarios y mercado de comercio de emisiones fortalecerán el comercio bilateral, garantizando al mismo tiempo unas condiciones equitativas y el desarrollo sostenible.

Otros ámbitos donde se decidió aumentar la cooperación fueron la defensa y la seguridad, la energía, el ámbito digital -donde se comprometieron a poner en marcha una asociación a principios del próximo año- y la lucha contra la inmigración.