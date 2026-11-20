Lagarde dijo que la posición que el Consejo de la Unión Europea (UE) ha acordado recientemente para reforzar la supervisión de los mercados de capitales es un avance que debe acogerse favorablemente.

Pero esa posición "limita la capacidad del supervisor europeo para adoptar decisiones efectivas e incorpora demasiadas excepciones", consideró Lagarde en el discurso inaugural del 36º Congreso Europeo de Banca de Fráncfort .

Lagarde dijo que "desde hace más de una década existe un amplio consenso en la necesidad de una unión de los mercados de capitales en Europa".

Sin embargo, añadió Lagarde, "su construcción exige enfrentarse hoy a intereses consolidados a cambio de beneficios que solo se materializarán años después".

Al no existir la unión de los mercados de capitales, una proporción mayor del ahorro europeo se invierte fuera de Europa, advirtió Lagarde en la octava y última ocasión en que participa en este congreso como presidenta del BCE, porque abandona su cargo el 7 de febrero de 2027 para poder participar en las elecciones presidenciales de Francia.

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Además, cada vez más empresas europeas en expansión buscan financiación en otros mercados.

Pero las pérdidas acumuladas en un único año nunca son lo suficientemente importantes para lograr esa unión de los mercados de capitales.

Lagarde también mencionó las dependencias de Europa y que para reducirlas hay que invertir ahora en nuevas capacidades frente a amenazas que tal vez nunca lleguen a ser reales.

Aumentar la participación de Europa en la capacidad de computación mundial necesaria para la IA desde aproximadamente el 5 % actual, hasta el 15 % en 2030, requeriría inversiones próximas a los 1,3 billones de euros, dijo Lagarde.

Pero resulta difícil justificar ese desembolso mientras Europa pueda adquirir capacidad de procesamiento de proveedores extranjeros y tener acceso a los modelos de IA más avanzados, consideró la presidenta del BCE.

El coste de la inacción en Europa es real, por pérdidas o riesgos en el futuro, pero rara vez es lo suficientemente visible como para generar el cambio, como durante la pandemia o la invasión a Ucrania, dijo Lagarde.

La presidenta del BCE concluyó que el problema fundamental de la elaboración de políticas europeas es que Europa identifica el problema con antelación, pero solo actúa cuando resulta imposible seguir ignorándolo y entonces ya es demasiado tarde.

Así se pierde sectores que son muy difíciles de recuperar y la soberanía ya se ha visto comprometida.

Lagarde recordó la crisis de deuda de la zona del euro y que "la magnitud de las dificultades de Grecia era evidente mucho antes de que Europa actuara con decisión para reforzar sus instituciones".

El precio fue, según Lagarde, mucho más alto que si la zona del euro hubiera actuado antes, incluida una recesión de seis trimestres.