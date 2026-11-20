Lagarde dijo en el discurso inaugural del 36º Congreso Europeo de Banca de Fráncfort que el BCE quiere garantizar que sus líneas swap sean "adecuadas para cumplir su función en un mundo más fragmentado".

El objetivo de estas líneas de intercambio de divisas es limitar la propagación a la zona del euro de perturbaciones del exterior en un momento de tensiones comerciales con EEUU, que también ha aumentado su emisión de deuda.

El BCE proporciona euros a otros bancos centrales del mundo y a cambio recibe monedas de otros países.

Normalmente los bancos de la zona del euro consiguen moneda extranjera en el mercado, por ejemplo dólares, pero si los costes de financiación son demasiado elevados en momentos de tensión, pueden recurrir al BCE.

De este modo el BCE quiere evitar ventas forzadas, movimientos extremos de los precios e interrupciones en el crédito, que pueden disparar los tipos de interés en los mercados si hay escasez de dólares u otra moneda.

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"Un gestor de reservas que sabe que los valores denominados en euros pueden convertirse en liquidez en euros sin necesidad de recurrir a ventas forzadas tendrá más incentivos para mantener esos activos en circunstancias normales", dijo Lagarde en la conferencia.

Los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) están entre el 3,75 y el 4 % y son ya más elevados que los del BCE, ahora en el 2,5 %.

Los mercados prevén que la Fed va a subir sus tasas de interés más tiempo que el BCE, lo que apoya al dólar y por eso se aprecia .

Actualmente el BCE tiene acuerdos de intercambio de divisas con la Reserva Federal (Fed), el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Popular de China y el Banco Nacional Suizo, por ejemplo.

"Durante la mayor parte de su historia, el BCE mantuvo un enfoque neutral respecto al papel internacional del euro", añadió Lagarde en la octava y última ocasión que habla en este congreso como presidenta del BCE porque abandona su cargo el 7 de febrero de 2027 para poder participar en las elecciones presidenciales de Francia.

Pero poco antes de comenzar el mandato de Lagarde, el BCE fue más favorable a reforzar el protagonismo internacional del euro, que es la segunda moneda más importante del mundo después del dólar.

"El reforzamiento del papel internacional del euro es importante para nuestra política monetaria y puede contribuir al crecimiento y la soberanía de Europa en el mundo actual", apostilló Lagarde.

Porque tener "una moneda que los inversores de todo el mundo deseen mantener reduce el coste de financiar las necesidades de inversión de Europa, desde la defensa hasta las tecnologías, añadió la presidenta del BCE en la conferencia.

Además, según Lagarde, cuanto mayor sea la proporción del comercio europeo facturada en euros, menor será la exposición de Europa a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Lagarde se mostró a favor de la emisión conjunta de deuda en la zona del euro con ciertos requisitos y que beneficie a todos.

Citó algunos ejemplos en los que Europa ya ha emitido deuda común en euros como el fondo de recuperación de la pandemia por importe de 800.000 millones de euros.

Asimismo Lagarde mencionó el Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), dotado con hasta 150.000 millones de euros en préstamos para compras conjuntas de material de defensa.

El BCE considera que un activo seguro europeo de elevada calificación facilitaría la liquidez y la financiación de la defensa europea y fortalecería el papel del euro como reserva internacional.

La oferta limitada de deuda soberana de la zona de euro con una calificación crediticia elevada impide que el euro aumente su importancia como moneda de reserva y activo seguro. EFE