Berlín y París han comunicado formalmente hoy que Markus Brunnenmeier y Laurence Boone, respectivamente, serán sus candidatos para completar la terna que renovará el Comité Ejecutivo de la autoridad monetaria de la eurozona, según ha informado en un comunicado el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.

Esto allana el camino al español Hernández de Cos, puesto que sería extraordinario que tanto el sillón de economista jefe como el liderazgo del emisor quedasen en manos de países del norte de Europa, tanto más cuando el vicepresidente de la institución, el croata Boris Vujcic, es también considerado un "halcón" de la política monetaria.

El reparto fue debatido la pasada semana en los márgenes de la cumbre de Dublín por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país quería hacerse en un principio con el puesto de economista jefe que ocupa hasta junio el irlandés Philip Lane.

Sin embargo, Francia se inclinó finalmente por renunciar a esta cartera y dar su apoyo al español de Dos, con un perfil más favorable a los intereses de París en política monetaria con respecto a su rival en la carrera por la presidencia, el neerlandés Klas Knot, considerado un 'halcón' partidario de adoptar una política más restrictiva en la lucha contra la inflación.

El reparto quedaría resuelto con el traspaso de la posición de directora de operaciones de mercado a la francesa Laurence Boone, quien sustituiría a la alemana Isabel Schnabel desde el 4 de enero y sería la única mujer en la nueva cúpula del BCE una vez Lagarde se vaya un mes después.

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Tras el encuentro entre Macron y Merz en la capital irlandesa se lanzó el plazo para presentar candidaturas para ocupar las vacantes que dejarán Schabel y Lane a lo largo de 2027, primero hasta el miércoles de esta semana y después hasta el viernes tras una ampliación para solucionar cuestiones burocráticas, según indicaron fuentes comunitarias.

Tras el pacto franco-alemán, la prensa neerlandesa ha especulado con la posibilidad de que Knot retire su candidatura empujado por la reducción de sus posibilidades, pero el economista neerlandés no ha dado por ahora ese paso.

El procedimiento formal atribuye a los ministros de Economía y Finanzas la responsabilidad de emitir una recomendación formal para los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona, que deberán dar luz verde oficial a los nombramientos.

Los líderes de la UE se reúnen el jueves de la próxima semana en una nueva cumbre en la que podrán abordar la renovación del BCE y llegar a un acuerdo político sobre el futuro presidente de la entidad si todavía no se ha despejado esa incógnita.

En cualquier caso, antes de que cualquier nombramiento sea formal deberán consultar la elección con el propio Banco Central Europeo y con la Eurocámara, aunque sus opiniones no son vinculantes.