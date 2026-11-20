"En Cartagena todo es sonoro, todo es sonido, todo es música, hasta el pregón de quien vende frutas en la calle tiene musicalidad", explica a EFE la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón, quien destaca el papel femenino en distintas expresiones de la cultura popular de la ciudad.

Una de ellas es el bullerengue, una expresión musical y de danza del Caribe afrocolombiano en la que las mujeres han tenido históricamente un papel protagonista como cantadoras y bailarinas.

Aunque los hombres también participan, especialmente en la percusión, las mujeres han sido las principales transmisoras de estos cantos, que recogen historias de la vida cotidiana y la memoria de las comunidades. Por eso, Tuñón la define como "una música de mujeres".

"Cartagena está llena de coloridos, de mucha tradición y de alegría", señala la directora del IPCC, para quien la cultura está presente en cada rincón de la ciudad, desde la música y la danza hasta la pintura, la literatura y el cine.

El papel protagónico de las mujeres también se refleja en las Fiestas de la Independencia, que se celebran cada noviembre para conmemorar la declaración de independencia de Cartagena de Indias, ocurrida el 11 de noviembre de 1811.

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Uno de sus principales espacios es el Reinado Popular, en el que representantes de los distintos barrios participan como promotoras de sus comunidades. Tuñón insiste en que no se trata de un concurso de belleza, sino de una plataforma para visibilizar el liderazgo femenino y la identidad de cada territorio.

"Más que un reinado de belleza, porque no lo es, es un reinado de liderazgo, de apropiación de la mujer, de su cultura, de promover su ciudad", explica.

Tuñón considera que la capacidad de lucha de las mujeres cartageneras, tanto por sus familias como por sus ideales, les ha dado un papel relevante en la historia y en la sociedad actual.

En esa memoria cultural también está presente la literatura del nobel colombiano Gabriel García Márquez, cuya obra, según Tuñón, refleja la cotidianidad de la ciudad. Cartagena de Indias prepara para 2027 una conmemoración especial por el centenario del nacimiento del escritor.