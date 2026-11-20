"Los Emiratos Árabes Unidos han demostrado lo que puede conseguirse cuando una visión de largo plazo se acompaña de una verdadera capacidad de ejecución", dijo Abinader en el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) que se celebra este viernes y el sábado en esta ciudad turística del este dominicano.

El presidente puso como ejemplo de EAU "su experiencia en logística, en conectividad, en turismo e innovación, que constituye una referencia y abre extraordinarias posibilidades de cooperación".

América Latina y del Caribe por su parte, "ofrecen talento, capacidad productiva, riqueza cultural y mercados con un enorme potencial de crecimiento", añadió el mandatario en la reunión, que es organizada por World Governments Summit (WGS).

Para Abinader, el futuro no es algo que espera a los países y a las sociedades sino algo que debe construirse en conjunto, para lo cual la confianza es fundamental a la hora de construir una relación estratégica como la planteada entre América Latina, el Caribe y sus socios emiratíes.

"La confianza es lo que permite que una empresa decida invertir en un país, que dos gobiernos compartan conocimientos y experiencias, que un joven se atreva a cruzar fronteras para desarrollar su talento o que sociedades separadas por miles de kilómetros descubran que tienen mucho más en común de lo que imaginaban", indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, destacó que la República Dominicana, como anfitrión de esta reunión de dos días de duración, es "un país que ha trabajado mucho para construir estabilidad política, social y económica y que ahora quiere transformar esa estabilidad en nuevas oportunidades para su gente".

"Ningún país, por grande o pequeño que sea, puede afrontar por sí los desafíos del mundo actual", expresó Abinader, y añadió su convicción de que "las naciones que más avanzan no son necesariamente las que más tienen, sino las que mejor saben aprovechar sus capacidades, aprender de los demás y construir alianzas".

Para el mandatario, este Diálogo Regional de WGS "debe servir precisamente para eso, para acercar oportunidades, resolver dificultades y conseguir que las buenas ideas terminen convirtiéndose en buenos proyectos".

Por su parte, Noura AlKaabi, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que este diálogo es "de vital importancia" para su país, que está enfocado en "tender puentes hacia el mundo, fomentar conexiones significativas y mantenerlas a lo largo del tiempo".

"Con ese mismo espíritu hemos construido nuestras relaciones con América Latina y el Caribe, cimentadas en la confianza, la credibilidad y el respeto mutuo, y fortalecidas mediante una cooperación práctica que genera resultados tangibles", agregó.

AlKaabi destacó que este encuentro de WGS tiene lugar en un momento en que la colaboración entre regiones es "más importante que nunca" porque "las cadenas de suministro se están reconfigurando y están surgiendo nuevas rutas comerciales".

"El desafío ahora es transformar esa presencia en una verdadera asociación, y convertir dicha asociación en resultados concretos", dijo la funcionaria emiratí, quien subrayó los buenos resultados intrarregionales en áreas como comercio, turismo e inversión.

En la instalación también intervino el director gerente de la Organización Cumbre Mundial de Gobiernos, Mohamed Yousef Al Sharhan, quien apuntó a la necesidad de que países y Gobiernos se adapten a los cambios en el mundo, que vive "una etapa de transformaciones extraordinarias".

"La inteligencia artificial está redefiniendo el trabajo y el conocimiento. Los cambios demográficos, que avanzan a un ritmo acelerado, están transformando y reconfigurando las sociedades. Las presiones climáticas desafían a las economías establecidas", advirtió.

Por eso, señaló: "El mayor riesgo para un país no es que el futuro cambie. El verdadero riesgo es que las instituciones sigan diseñadas para un mundo que ya no existe" en el que tecnologías que hace una década apenas existían, "hoy influyen en cómo compiten los países, cómo operan las empresas y cómo viven los ciudadanos".

Al Diálogo Regional para América Latina y el Caribe de WGS asisten presidentes, ministros de varios países, académicos y empresarios que durante dos días debatirán sobre cómo ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas entre las regiones.