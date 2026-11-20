"Las relaciones bilaterales están regidas por los intereses propios, unos intereses definidos cada vez más por tendencias políticas de derecha en Occidente y no por los valores. Los valores siempre quedan en un segundo plano, los derechos humanos, también. Los derechos de los periodistas, la libertad de expresión... todo eso queda en un segundo plano", asegura Attalah en una entrevista telefónica con Efe.

Y según Attalah las prioridades de Bruselas en su relación con El Cairo son frenar los flujos migratorios y e intentar garantizar la estabilidad de Egipto en un entorno conflictivo.

Sin embargo, advierte que "confiar excesivamente en este cálculo de estabilidad puede resultar engañoso, como ya hemos visto en repetidas ocasiones", asegura en referencia al antiguo dictador Hosni Mubarak (1981-2011), quien a pesar del apoyo de Europa y Estados Unidos, entre otros socios regionales e internacionales, se vio obligado a dimitir tras una oleada de protestas que exigían la implantación de una democracia, que se malogró tras el golpe de estado encabezado por el actual presidente, Abdelfatah al Sisi.

"Y es que cerrar la sociedad por completo, impidiendo, en cierto modo, que la gente sepa lo que está ocurriendo, resulta, en realidad, sumamente desestabilizador", dice, antes de mostrarse convencida de que precisamente, el medio que dirige y "los pocos medios independientes que operan en Egipto" desempeñan "una función desestabilizadora".

Para ella, en la UE "hace falta visión de futuro, algo que va más allá de las políticas de derecha que predominan en Europa, y lamentablemente, eso no es lo que ocurre hoy en día".

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"Cuando desaparezcamos, se entenderá lo que significa realmente la inestabilidad", zanja.