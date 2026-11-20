La televisión nacional RTS reportó que algunos estudiantes comenzaron a hacer huelga en centros de secundaria de ciudades como Lausana, mientras hay convocadas manifestaciones a partir de la tarde en distintas urbes como Ginebra, Zúrich, Basilea o Berna, entre otras.

La protesta en Suiza ha sido impulsada por las juventudes de formaciones de izquierda como el Partido Socialista o Los Verdes, así como por sindicatos y colectivos estudiantiles.

En el país centroeuropeo, el movimiento reclama, entre otras medidas, menús económicos en los campus, viviendas para jóvenes de bajos ingresos, mejores condiciones para los contratos de aprendizaje y gratuidad de determinadas formaciones profesionales.