Las fuerzas políticas intensificarán los actos electorales multitudinarios este sábado y el domingo con mensajes calculados para retener a los votantes ya convencidos y lanzarse a por los indecisos, sobre todo dentro de cada bloque ideológico: Partido Socialista (PSOE) y Frente Amplio en la izquierda, y Partido Popular (PP) y Vox, en la derecha.

Hasta ahora, gran parte de las encuestas auguran que la izquierda perderá el poder y el nuevo jefe del Ejecutivo será Núñez Fiejóo (PP), pero necesitaría el apoyo de Vox (extrema derecha).

Una mayoría de medios y analistas políticos considera que el líder conservador ganó ese debate, pero el PP trata de ser prudente, a pesar de la euforia, no confiarse ni dar por ganadas las elecciones.

Hace tres años, fue el partido más votado y el que obtuvo más parlamentarios en el Congreso, pero no pudo gobernar por falta de apoyos suficientes para llegar a la mayoría absoluta de diputados.

En esta situación, la dirección de Vox ha reordenado su estrategia y ha pasado al ataque contra el PP para intentar diferenciarse claramente y evitar la concentración del voto útil de derechas en el PP, con el que compite por parte de ese espacio.

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El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, se apresuró hoy a marcar distancias con los conservadores, especialmente en inmigración irregular, un asunto que es clave en el discurso duro de Vox, que habla de expulsar a los inmigrantes irregulares sin contemplaciones.

Consciente de que ese es uno de los temas sensibles de la campaña electoral, Núñez Feijóo viajó hoy a las islas atlánticas de Canarias, que sufren una fuerte presión migratoria desde el continente africano.

Responsabilizó al socialista Sánchez del repunte de llegadas irregulares de inmigrantes a las Canarias, más de 11.000 personas en la primera quincena de noviembre, la gran mayoría a la isla de El Hierro

También prometió actuar para luchar penalmente contra el tráfico de seres humanos y las mafias que trasladan a los migrantes. Cuando alguien entra de forma irregular en un país "no puede tener derechos", pues sería ir contra la inmigración legal y ordenada, advirtió.

El Gobierno y el PSOE interpretan, por su parte, que Sánchez alcanzó el objetivo, en el debate electoral, de lograr la confianza de muchos indecisos, y se contuvo para replicar las "mentiras" del líder opositor conservador Núñez Feijóo con un tono presidencial alejado de los mítines.

Algunos analistas han cuestionado que Sánchez no respondiera con contundencia a las interpelaciones constantes de Núñez Feijóo, pero el PSOE valoró el tono "moderado", los argumentos y el fondo de los mensajes de su líder.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, elogió su comportamiento "educado" ante las "mentiras e insultos" del contrincante conservador.

Fuentes gubernamentales dieron por conseguido el objetivo de lograr la confianza de muchos indecisos, consideran que se logró contrastar modelos y que un debate de estas características debe ser algo serio y noble, no un espectáculo.

Sin embargo, no lo entiende así Frente Amplio, que se muestra decepcionado con Sánchez, pues "no plantó cara", y observa una actitud de derrota en los socialistas.

"Lo que no puede haber es una izquierda que se rinda y que baje los brazos ante la posibilidad de que haya un gobierno de derechas y de extrema derecha en este país", sintetizó la candidata principal de esta coalición de izquierdas, Ada Colau.