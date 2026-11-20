Macron, que pronunciaba un discurso entre decenas de empresarios durante la inauguración de la Gran Exposición de la Fabricación en Francia, insistió en que "hace falta estabilidad en las reglas" y se refirió al marco laboral y fiscal que puso en marcha desde su llegada al Elíseo en 2017.

"Los que cada día cuentan que habría que poner el país patas arriba y que habría que imponer a los que triunfan y que sacan un discurso de celos y de odio al éxito en el país son los que impedirán la fabricación en Francia", señaló.

A su juicio hay una incongruencia entre, por una parte defender la industria en los territorios, y por otra pretender aumentar la fiscalidad de los que triunfan: "eso no funcionará".

Macron, que atraviesa la fase de mayor impopularidad de su mandato, a poco más de cinco años de que finalice, ha sido calificado por muchos como "el presidente de los ricos" por las rebajas de impuestos a las empresas y al capital que aplicó desde que llegó al poder para hacer el país más atractivo para las inversiones.

El presidente francés se refirió a algunas de esas medidas. en concreto a la reducción de los impuestos de producción en 10.000 millones de euros, al recorte del tipo del impuesto de sociedades para las pymes al 25 % o la instauración de un tipo fijo a los rendimientos de capital.

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Otra de sus medidas estrella para tratar de atraer inversiones fue suprimir el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF), que quedó limitado al Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria (IFI).

Este discurso en la apertura de la Gran Exposición de la Fabricación en Francia coincidió con el día en que el economista Gabriel Zucman publicó un manifiesto, apoyado por un centenar de expertos, entre ellos cuatro premios Nobel, para respaldar su idea del impuesto a los multimillonarios.

En el manifiesto, Zucman no se limita a reproducir su propuesta de ese impuesto que gravaría con un 2 % el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, sino que la completa con un impuesto de "regularización" añadido que tendrían que pagar los súperricos por el impuesto que pudieran haber dejado de pagar en los 15 años anteriores.