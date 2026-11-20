"Déjenme decirlo claramente: ¡Rusia no ganará esta guerra!", dijo Merz generando el aplauso de los presentes en una intervención en el noveno Foro Económico Germano-Ucraniano, una cita coorganizada por la Cámara de Comercio de Alemania.

"No dejaremos de luchar por la paz para el pueblo de Ucrania. Y, con ello, garantizamos la paz y la libertad en toda Europa", agregó el jefe del Gobierno alemán, en un discurso en el que resaltó los esfuerzos de Berlín y de los aliados internacionales de Kiev por apoyar al país invadido por Rusia.

En particular, Merz aludió al apoyo frente a la inminente llegada del invierno, cuyos meses "volverán a someter a Ucrania a una prueba muy dura, quizá la más dura de esta guerra".

"Rusia -como podemos ver cada día en los medios de comunicación- lleva ya bastante tiempo atacando de forma muy selectiva, más selectiva que nunca, la infraestructura energética, las centrales eléctricas y las redes eléctricas. Ya conocemos esta táctica de los últimos inviernos", manifestó Merz, en una jornada en la que un nuevo ataque masivo ruso dejó ocho civiles muertos en Ucrania.

Ante los ataques rusos, Merz reivindicó que la ayuda a Ucrania se fortalecerá.

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"Este año tampoco dejaremos solos a los ucranianos y ucranianas durante los fríos y duros meses de invierno. Reforzaremos una vez más nuestro apoyo en materia de defensa, ayuda humanitaria y apoyo económico", abundó Merz, en un discurso en el que el canciller apuntó que el apoyo a Ucrania se traducirá en "dividendos".

"Lo que invirtamos ahora en Ucrania lo recuperaremos con creces en forma de dividendos: estabilidad, oportunidades de exportación, proyectos comunes y crecimiento", estimó el canciller.

Según el canciller, "la guerra de Putin va dirigida contra Europa. Va dirigida contra nuestros valores".

"Va dirigida contra nuestra forma de vida: en libertad, en paz, en un Estado de derecho democrático. Y, por favor, quien no lo crea: miremos a nuestro alrededor. Los ataques híbridos contra nuestra sociedad, contra nuestro país, no dejan de aumentar mes tras mes. Hace tiempo que somos nosotros mismos el blanco de la agresión de Putin", abundó en un foro al que asistieron el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, y numerosos empresarios.

Allí, Merz defendió la respuesta a Moscú de las naciones aliadas de Kiev, y aludió a la Coalición de Voluntarios, grupo de casi 40 países, incluido España, que se dio cita la víspera en Berlín para dejar claro que sólo negociarán con Rusia cuestiones sobre la arquitectura de seguridad después de alcanzarse un alto el fuego en Ucrania.

"Respondemos unidos", señaló Merz, que cerró su intervención con un llamamiento a la unidad ante los actuales "retos geopolíticos".

"En tiempos de grandes retos geopolíticos y de cambios casi estructurales, ésas son precisamente nuestras mayores fortalezas: la cohesión a nivel europeo, la economía social de mercado y la capacidad de innovación", dijo.

"La libertad y la seguridad están liberando ahora, en una medida sin precedentes, fuerzas de progreso y resiliencia. Esa es precisamente la apuesta que estamos haciendo ahora frente a los actores autocráticos e imperialistas de este mundo. ¡Vamos a ganar esa apuesta!", concluyó Merz entre nuevos aplausos.

Antes de que interviniera Merz, Koretski planteó la disponibilidad de su país a ampliar la cooperación en los ya numerosos programas e iniciativas que unen, también, a empresas alemanas y ucranianas.

En particular, destacó que Ucrania tiene "una experiencia única en materia de combate y tecnología, mientras que Alemania dispone de una sólida base industrial".

"Ya contamos con proyectos de producción conjunta exitosos en ambos países" pero "estamos abiertos a una cooperación más estrecha con nuestros socios alemanes en materia de adquisiciones de defensa", abundó el primer ministro ucraniano.

Las relaciones comerciales bilaterales entre Alemania y Ucrania totalizaron en 2025, pese a la guerra de agresión rusa y sus consecuencias económicas, más de 12.000 millones de euros, según datos de la Cancillería Federal.