En una comparecencia en Berlín con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani, Merz afirmó que ambos han abordado en su reunión de hoy los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

El canciller alabó la "enorme y valiosa" labor de mediación que está realizando Catar en este sentido y condenó "en los términos más estrictos" los ataques iraníes contra éste y otros países árabes.

"Una solución diplomática sigue siendo posible y es irrenunciable para que retorne la calma a la región y para que las personas en Catar puedan volver a vivir seguras", afirmó.

Por otro lado, señaló que la resolución del conflicto es necesaria para Alemania también, que necesita un suministro asequible y fiable de energía.

"Dos cosas son decisivas: hace falta una apertura duradera y segura del estrecho de Ormuz y Teherán debe suspender de forma verificable su programa nuclear", afirmó Merz en un mensaje a Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El canciller también informó a su homólogo catarí sobre los resultados de la cumbre de la llamada Coalición de Voluntarios que se celebró la víspera en Berlín y señaló que la guerra en Ucrania no afecta sólo a Europa y sus consecuencias en el mar Negro ponen en riesgo la seguridad alimentaria a nivel global.

El emir, por su parte, subrayó en relación a la situación en Oriente Medio la importancia de que se respete la soberanía de los Estados y pidió que los esfuerzos diplomáticos se centren en la desescalada.

En alusión a la situación en Gaza, apuntó la importancia de brindar protección a los civiles, de manera que les pueda llegar la ayuda humanitaria necesaria.

"Estamos convencidos de que una paz duradera sólo es posible con soluciones políticas", afirmó.